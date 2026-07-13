El olvidado Leonardo Torres Quevedo, un inventor español cuyas innovaciones transformaron el mundo

Vivimos obsesionados con los grandes nombres de Silicon Valley, ignorando que el verdadero arquitecto de nuestra era tecnológica nació en Cantabria. Hubo un hombre capaz de adelantarse décadas a su tiempo, diseñando máquinas que parecían pura magia en un mundo que apenas comenzaba a entender la electricidad.

Su nombre es Leonardo Torres Quevedo. Probablemente no lo viste en los libros de texto de tecnología, pero te aseguramos que sin su mente brillante, la manera en que interactúas hoy con tu móvil o tu coche sería radicalmente diferente. (Sí, nosotros también nos quedamos sin palabras al repasar su biografía).

La mente que inventó el control remoto

A principios del siglo XX, mientras el resto del mundo aún se asombraba con los primeros coches, Torres Quevedo ya estaba presentando el Telekino. No era un juguete, era el primer sistema de mando a distancia mediante ondas hertzianas de la historia.

Este genio cántabro logró lo que hoy consideramos cotidiano: dirigir un objeto a distancia sin cables de por medio. Fue el abuelo remoto de los drones que sobrevuelan nuestras ciudades y de los sistemas de navegación de los misiles modernos. Su capacidad para visualizar la automatización no tenía límites en aquella época.

El Telekino no solo fue un avance técnico; fue la primera piedra de la comunicación inalámbrica moderna, patentada mucho antes de que el concepto de «domótica» existiera en la mente de nadie.

Un precursor olvidado de la Inteligencia Artificial

Si crees que la IA es un fenómeno exclusivo de esta década, es porque no conoces su jugador de ajedrez electromecánico. Fue el primer ordenador capaz de ganar a un humano en una partida de ajedrez, tomando decisiones de forma «autónoma» mediante lógica pura.

El aparato, construido con piezas sencillas y una lógica abrumadora, demostró al mundo que una máquina podía ejecutar procesos de pensamiento. Torres Quevedo estaba definiendo los principios de la informática automatizada cuando los demás aún estaban luchando con la máquina de escribir. Fue, sin duda, un visionario que jugaba en una liga donde nadie más podía competir.

Buscaba que sus creaciones tuvieran una utilidad práctica

Su trayectoria no se limitó a la informática; fue un titán de la ingeniería civil. Diseñó el famoso Transbordador del Niágara, que hoy en día sigue funcionando con total seguridad, demostrando que su legado no solo vive en el papel, sino en estructuras físicas que han desafiado el paso de los años.

Además, revolucionó la aeronáutica con sus diseños de dirigibles semirrígidos. Sus innovaciones permitieron que los viajes aéreos fueran más estables y seguros, salvando vidas durante la Primera Guerra Mundial y marcando el estándar de la industria durante años. Su versatilidad era su mayor arma: lo mismo resolvía una ecuación compleja que diseñaba un puente colgante.

El beneficio estrella de su trabajo fue la democratización de la técnica. Torres Quevedo no solo inventaba; buscaba que sus creaciones tuvieran una utilidad práctica y duradera en la sociedad. Su capacidad para simplificar sistemas complejos es lo que hoy hace que su obra sea, aún, un modelo de eficiencia para ingenieros de todo el planeta.

¿Sabías que su influencia llega a tu bolsillo?

Cada vez que utilizas un sistema de cálculo automático o cuando tu teléfono corrige un error por sí mismo, estás utilizando los principios lógicos que este genio estableció. Su capacidad para automatizar el cálculo humano fue el paso previo necesario para la creación de los microprocesadores que hoy dictan nuestro ritmo de vida.

El problema es que la historia ha sido un poco injusta con él, otorgando el foco a inventores extranjeros con mejores campañas de marketing. Pero el valor de Torres Quevedo es científico, objetivo y totalmente innegable. Es el español que nos enseñó que la única frontera tecnológica es la que nosotros mismos decidimos trazar.

La urgencia de recuperar su legado

No se trata de orgullo nacional, sino de justicia histórica. Entender Torres Quevedo es entender cómo funciona el mundo moderno. Si queremos continuar avanzando en la era de la automatización, debemos volver a mirar sus planos, sus notas y su visión de una tecnología al servicio del progreso humano.

La próxima vez que manejes un dispositivo de forma remota, recuerda que no estás usando magia moderna, sino la evolución directa de una idea que nació en la mente de un cántabro hace más de un siglo. ¿No te parece fascinante que una sola persona pudiera diseñar el futuro que hoy estamos viviendo?

La historia de la tecnología tiene muchos nombres, pero pocos tienen el peso y la relevancia de este pionero total. Aprender sobre él no es solo mirar al pasado, es entender las herramientas con las que construimos nuestro presente. ¿A qué esperas para profundizar en la vida del hombre que inventó el futuro?