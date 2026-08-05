«El freno evolutivo de los simios»: la característica nasal que les impide articular el lenguaje

Durante décadas nos hemos hecho la misma pregunta fascinante. ¿Por qué nuestros parientes más cercanos en el planeta no pueden articular palabras como nosotros?

La respuesta popular siempre apuntaba directamente al cerebro. Pensábamos que no tenían la capacidad cognitiva para procesar un lenguaje complejo. Sin embargo, la ciencia acaba de dar un giro definitivo a esta teoría. (Y no, la culpa no es de sus neuronas).

El secreto no está en la mente, sino en la anatomía

Un exhaustivo análisis anatómico ha revelado que el verdadero freno se encuentra en su sistema vocal. Específicamente, el problema radica en la configuración de sus vías respiratorias superiores y la estructura de su nariz y laringe.

Los seres humanos tenemos un tracto vocal con una flexibilidad única. Nuestra laringe descendida nos permite modificar el flujo de aire con una precisión milimétrica. Esto facilita la producción de una variedad casi infinita de vocales y consonantes.

En el caso de los simios, la disposición de sus cavidades nasales y su aparato fonador genera un bloqueo físico insuperable. *(Básicamente, su cuerpo les impide emitir los sonidos que su cerebro sí podría imaginar)*.

A diferencia de los humanos, los primates no pueden aislar el aire que pasa por la nariz del que sale por la boca. Esta limitación imposibilita la pronunciación de sonidos fundamentales como la «a» o la «o».

Una evolución de millones de años

Investigadores de referencia internacional han estudiado cómo la evolución humana sacrificó la capacidad de tragar y respirar al mismo tiempo a cambio de lograr el habla articulada.

Los simios conservaron una estructura más primitiva pero altamente eficiente para la supervivencia física. Su sistema respiratorio está diseñado para evitar la asfixia mientras comen, lo cual limita drásticamente su resonancia vocal.

Este hallazgo desmonta viejos mitos del cine y la literatura. Por mucho entrenamiento que reciba un chimpancé, sus cuerdas vocales y su nariz nunca responderán como las nuestras.

¿Qué significa esto para nuestro origen?

Saber que la diferencia crucial está en la anatomía de la nariz y la garganta cambia el enfoque de la antropología moderna. La gran brecha entre especies no fue solo una chispa intelectual, sino una transformación física radical.

Esta adaptación única permitió a nuestros ancestros colaborar, crear cultura y dominar el entorno mediante la palabra hablada.

La próxima vez que mires un primate a los ojos, sabrás exactamente qué se interpone entre su especie y una conversación real.