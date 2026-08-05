1.400 toneladas de explosivos bajo el Támesis: Reino Unido intenta evitar el desastre del barco de la II Guerra Mundial

Imagina una bomba nuclear flotante descansando a tan solo unos metros de la costa británica. No es una película de Hollywood, es un colchón de pesadillas real que lleva 82 años silenciado en el fondo del mar.

El barco estadounidense HMS Richard Montgomery se hundió en 1944 cargado hasta arriba de armamento de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, la estructura metálica se desdibuja y el peligro de una explosión masiva es más inminente que nunca.

¿Por qué el gobierno del Reino Unido ha esperado más de ocho décadas para intervenir un barco que podría arrasar primeras ciudades? (Sí, la burocracia también paraliza el sentido común en los momentos más críticos).

El tesoro maldito de la Segunda Guerra Mundial

Corría el mes de agosto de 1944 cuando este mercante encalló cerca del puerto de Rochester, a pocos kilómetros de Londres. En su interior albergaba más de 1.400 toneladas de explosivos de alta potencia, incluyendo bombas de fragmentación y proyectiles pesados.

Las autoridades lograron evacuar una parte de la carga, pero el barco se partió en dos y se hundió en el lecho marino antes de completar la misión. Desde entonces, tres mástiles fantasmas sobresalen del agua como un recordatorio macabro para los navegantes de la zona.

Los expertos advierten que una detonación accidental generaría un tsunami de 5 metros de altura y una columna de metralla que destrozaría las instalaciones petroleras cercanas.

El plan de rescate más peligroso de la historia

Tocar el barco equivocadamente podría desencadenar la catástrofe no nuclear más grande de la aviación moderna. El Ministerio de Defensa británico ha decidido romper el silencio y poner en marcha un operativo militar de alto riesgo para cortar los mástiles que amenazan con colapsar sobre el casco.

Un equipo de buzos especializados y técnicos en desactivación de artefactos trabajará en condiciones de visibilidad casi nula bajo las corrientes del río Támesis. Cada milímetro cuenta; una sola chispa o la caída de una estructura podría activar el detonador letal.

Este megaproyecto cuenta con un presupuesto millonario y el apoyo de la tecnología submarina más avanzada del planeta. La meta es clara: desarmar la trampa mortal antes de que la corrosión del agua salada termine el trabajo por su cuenta.

¿Qué pasaría si la bomba llega a explotar?

El impacto no solo afectaría a las poblaciones costeras de Kent y Essex. Las ondas de choque romperían vidrios a kilómetros de distancia y paralizarían el tráfico marítimo de una de las rutas comerciales más transitadas del mundo.

¿Sabías que hay decenas de barcos hundidos en las costas europeas en circunstancias similares? Sin embargo, ninguno de ellos reúne semejante concentración de fuego en un área tan cercana a la población civil.

El tiempo juega en contra de los ingenieros y la tensión se respira en el aire británico. La cuenta atrás para neutralizar el monstruo de acero ha comenzado oficialmente, ¿lograrán evitar la tragedia antes de que sea demasiado tarde?