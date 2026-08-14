Un estudio revelador detalla el impacto cerebral del uso continuo de la Inteligencia Artificial

Nuestra dependencia de la inteligencia artificial (IA) crece a un ritmo imparable. La hemos adoptado en cada rincón de nuestra vida, desde el trabajo hasta los momentos de ocio. Pero, ¿qué precio estamos pagando, sin darnos cuenta, a nivel cerebral?

Esta pregunta ha comenzado a generar una preocupación oculta entre científicos, clínicos y educadores. Sospechan que estamos delegando demasiado, y esto podría tener consecuencias duraderas para nuestra capacidad de pensar de forma independiente. (Sí, nosotros también sentimos esa punzada de inquietud).

Ahora, una investigación del Massachusetts Institute of Technology (MIT) pone cifras y hechos sobre la mesa. Este estudio revelador ha analizado de cerca qué pasa en el cerebro cuando confiamos en la IA para tareas cognitivas. ¿Su objetivo? Entender el impacto real de esta nueva herramienta.

Los investigadores midieron la actividad cerebral de 54 jóvenes durante tres sesiones de redacción. Un grupo usó ChatGPT, otro Google y el tercero solo su propia mente. Los resultados son un verdadero punto de inflexión.

Aquellos que utilizaron ChatGPT mostraron un rendimiento inferior. Tanto a nivel neuronal como lingüístico, la calidad de sus textos era peor. Además, recordaban menos y se sentían menos conectados con las ideas que habían escrito. Es un dato que debería hacernos reflexionar.

La conclusión es alarmante: depender repetidamente de ChatGPT sustituye el esfuerzo cognitivo para el pensamiento autónomo. Esto podría generar una «deuda cognitiva«, con costos cerebrales a largo plazo. Una pérdida progresiva de capacidades mentales que no es visible a corto plazo. Una verdadera advertencia para todos nosotros.

La deuda cognitiva: ¿qué es realmente?

Este fenómeno, el de delegar recursos externos a nuestra mente, no es nuevo. La literatura científica de los últimos 30 años ya hablaba de «delegación cognitiva», «memoria externa» o «mente extendida». Siempre hemos creado herramientas para resolver problemas, pero el ritmo actual es frenético. De la calculadora a la IA generativa en menos de cien años. Se ha convertido en una extensión de nosotros mismos.

La deuda cognitiva no es una teoría apocalíptica, sino una realidad posible. Debemos ser conscientes de cómo nuestro cerebro se modela con cada interacción digital.

Los resultados del estudio del MIT se viralizaron rápidamente. Muchos medios sugirieron que el uso de la IA genera inevitablemente esta pérdida de capacidades. Pero, la realidad es que la evidencia empírica detrás de esta «pérdida progresiva de capacidades mentales» aún es limitada. La evidencia en trabajos empíricos simplemente no abunda.

La mayoría de artículos científicos publicados hasta ahora en este campo son teóricos o prescriptivos. Aconsejan cómo prevenir los efectos, pero los resultados sólidos aún son preliminares. Debemos ser cuidadosos con las conclusiones catastróficas.

¿Por qué delegamos nuestra mente?

Una década antes, los investigadores Evan Risko y Sam Gilbert ya habían desarrollado un modelo cognitivo. Ayudaba a explicar por qué elegimos usar sistemas externos antes que nuestro propio cerebro. En otras palabras, por qué buscamos en Google o preguntamos a la IA.

Estos expertos plantearon que el impacto cognitivo depende directamente de los objetivos que perseguimos. No es lo mismo usar la IA para evitar esfuerzo que para mejorar el rendimiento. Aquí radica una de las claves para entenderlo.

Por ejemplo, podemos pedir a ChatGPT que escriba una redacción. Quizás lo hacemos porque no nos vemos capaces de hacerlo solos. O quizás porque queremos contrastar ideas, buscar nuevas perspectivas y potenciar nuestro escrito. La intención lo cambia todo. Por tanto, para comprender las consecuencias cerebrales de la delegación cognitiva, es imprescindible preguntarse primero por qué delegamos. Este aspecto, justamente, no lo exploró el estudio del MIT.

El secreto de los recursos ahorrados

Más allá del por qué, otra pregunta clave es: ¿qué hacemos con los recursos «ahorrados»? Si hemos tardado menos tiempo o esfuerzo en completar una tarea gracias a la IA, ¿qué hacemos con esa energía y tiempo liberados? ¿Nos dedicamos a la deriva mental? ¿O los destinamos a nuevos aprendizajes esenciales?

Estudios sobre el uso de Google ya indicaban que, cuando se utiliza para potenciar otros aprendizajes (como localizar información útil), nuestra habilidad en la tarea puede mejorar. Esto es una pista vital.

Lo mismo ocurre con la inteligencia artificial. Usarla de manera deliberada para entrenamiento cognitivo puede ser un truco sorprendente. Dialogar sobre conceptos con la IA, en lugar de simplemente pedir la respuesta, puede mejorar nuestro aprendizaje estratégico. Esta es la solución que buscamos.

De hecho, el propio estudio del MIT ofrece evidencia al respecto. En una cuarta sesión, los que habían usado Google o su cerebro ahora tenían acceso a la IA. Estos aumentaron su actividad cerebral y rendimiento. Los que ya habían usado ChatGPT, en cambio, siguieron mostrando menos. Esto indica que la IA puede tener beneficios. Si integramos nuestras ideas con los sugerencias de ChatGPT, podría potenciar procesos mentales como la atención y la memoria. Esta es la conexión imprescindible que nos faltaba.

Es crucial definir qué tareas se deben automatizar y cuáles se pueden reforzar con el tiempo liberado. La deuda cognitiva es una realidad posible pero aún incierta. El estudio del MIT abre una puerta, pero estamos lejos de saberlo todo a largo plazo.

Comprender el «cómo» y el «por qué» de esta herramienta es la clave para navegar en esta nueva era. Has tomado una decisión inteligente al leer esto. ¿Qué harás tú con tu tiempo y esfuerzo mental?