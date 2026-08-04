Ni bicarbonato ni vinagre: la forma ideal de eliminar el sarro de la ducha y recuperar la presión

¿Notas que el agua sale torcida o con menos fuerza cada mañana? (Sí, nosotros también nos desesperamos). El problema rara vez es la tubería general.

La auténtica culpable es la cal acumulada durante meses. Y lo peor es que solemos recurrir siempre a los mismos remedios caseros que no terminan de funcionar.

Llega un momento en que el vinagre y el bicarbonato se quedan cortos frente a las incrustaciones más duras. Es aquí cuando el sarro concentrado bloquea por completo los pequeños orificios de salida.

La alternativa que los expertos esconden

Existe un compuesto químico muy económico que arrasa con los depósitos minerales en tiempo récord. No requiere frotar durante horas ni desmontar piezas imposibles de arreglar.

Hablamos del ácido cítrico, un ingrediente clave que supera con creces el poder desincrustante de los clásicos remedios caseros.

Su capacidad para disolver el calcio y el magnesio actúa de forma directa sobre la placa incrustada, devolviendo el caudal original a tu ducha desde el primer intento.

Cómo aplicar el truco paso a paso

El procedimiento no tiene misterio ni exige herramientas profesionales. Solo necesitas actuar con un poco de método para ver resultados inmediatos en tu baño.

Debes disolver entre dos y tres cucharadas de ácido cítrico en un recipiente con agua bien caliente hasta que se integre por completo. Sumerge el cabezal de la ducha directamente en la mezcla y déjalo actuar durante un par de horas para que penetre en cada rincón de la pieza.

Pasado este tiempo, solo te queda retirar la pieza, lavarla con agua corriente y dejarla correr unos minutos para expulsar cualquier residuo que haya quedado suelto.

Una solución adaptada a tu bolsillo

La frecuencia con la que debes repetir este proceso depende exclusivamente de la dureza del agua en tu zona geográfica. En lugares con alta mineralización, conviene hacerlo una vez al mes.

Proteger las instalaciones de nuestro hogar evita averías costosas y mejora radicalmente el confort diario sin necesidad de llamar a un fontanero ni gastar de más.

¿Cuántas veces habías tirado la toalla intentando limpiar la mampara o la ducha sin conseguir un acabado perfecto hasta ahora?