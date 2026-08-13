La clave de Víctor Küppers: la vida no es elegir circunstancias, sino cómo afrontarlas

La vida nos golpea sin avisar. De repente, todo parece escapar a nuestro control. Esta impotencia pesa demasiado.

Esta sensación de no tener las riendas es un error común. Pero hay una solución. Una perspectiva que lo cambia absolutamente todo. No hablamos de magia. Ni de buenos deseos. Hablamos de una herramienta mental que impacta nuestra realidad.

Los grandes pensadores ya la aplicaban hace siglos. Ahora, la hemos adaptado. Es una clave para nuestro bienestar. Es el camino para dejar de ser víctima de las circunstancias. Para convertirnos en los verdaderos arquitectos de nuestro destino. Esto impacta directamente nuestro día a día y nuestro estado de ánimo.

La clave definitiva nos llega de la mano de Víctor Küppers. Este psicólogo español, un referente en gestión emocional, ha hecho viral una reflexión que lo cambia todo. Su frase es contundente, directa al meollo del asunto: «Uno en la vida no elige las circunstancias, pero sí elige cómo vivirlas».

Küppers, con su formación en Dirección y Administración de Empresas y un doctorado en Humanidades por la Universidad Internacional de Cataluña, sabe perfectamente de qué habla. (Sí, nosotros también alucinamos con esta formación tan sólida).

Su propuesta se basa en un principio que la psicología positiva ha abrazado: nuestro control real no radica en los hechos que nos suceden, sino en nuestra respuesta ante ellos.

Küppers nos obliga a diferenciar entre lo que no podemos cambiar –el día que nacimos, el clima, el comportamiento de otros– y lo que sí: nuestra perspectiva, nuestras decisiones. Nuestra actitud es la única libertad que nadie puede quitarnos.

Esta distinción tiene un beneficio inmediato: te libera del victimismo. Ya no preguntas «¿por qué a mí?», sino «¿qué haré con esto?». Este cambio reduce el estrés y nos devuelve el rol de protagonistas de nuestra propia historia.

Esta idea no es nada nueva. El filósofo estoico Epicteto ya decía que no nos afectan los hechos, sino lo que nos decimos a nosotros mismos sobre esos hechos. Una sabiduría antigua que resuena hoy.

Y, llevado al extremo, Viktor Frankl demostró en los campos de concentración que la libertad última del ser humano es elegir la propia actitud, incluso en las condiciones más atroces. Küppers adapta esta verdad innegable a nuestra realidad cotidiana, demostrando que es una herramienta universal.

Cómo aplicar el método Küppers en tu día a día

La teoría está bien, pero ¿cómo lo aplicamos? Küppers propone un ejercicio imprescindible para el día a día. Cuando aparezca un imprevisto, hazte dos preguntas clave de forma inmediata.

La primera: «¿Depende de mí esta situación?». Si la respuesta es no, acéptala sin más. Soltarla es el primer paso hacia una calma vital.

La segunda: «¿Qué parte de esta situación sí depende de mi reacción?». Aquí es donde debes poner toda tu energía. Es tu poder oculto, tu truco más valioso.

Imagina un atasco de tráfico. El accidente que lo provoca no depende de ti. Enfadarte o tocar el claxon es inútil, solo genera más frustración.

¿Tu elección consciente? Aceptar el retraso, avisar de la demora y aprovechar el tiempo con un podcast o música relajante. Sumar estrés a un problema sin solución es un error que pagamos caro.

Piénsalo como una crítica injusta en el trabajo. El tono de tu jefe o compañero es una circunstancia externa. Engancharse a la discusión te hará daño, profesional y personalmente.

Entiende que su tono habla más de él que de ti. Responde con calma o ignóralo. Esta es tu solución personal para proteger tu ánimo y tu productividad.

Ante un fracaso o un error, el mismo filtro. Castigarte con pensamientos negativos no cambia el resultado de un examen o de un proyecto fallido.

Trata el error como información valiosa. Pregúntate: «¿Qué puedo aprender de esto?». Transforma el fracaso en un nuevo punto de partida, un nuevo truco para tu crecimiento y éxito definitivo.

Cambia tu lenguaje y cambiarás tu realidad

El lenguaje también es parte del método Küppers. Cambia el «tengo que» por «elijo». Esto te devuelve inmediatamente la sensación de control sobre tus decisiones y acciones. Es un cambio sutil con un impacto brutal.

Sustituye «me haces enojar» por «elijo no engancharme a esto». Trasladas la responsabilidad de tu reacción a quien la siente, no a quien la provoca. Es un secreto para tu paz interior y un arma contra la manipulación.

Y, lo más potente de todo: «¿por qué me pasa esto?» se convierte en «¿para qué me sirve esto?». Transforma la dificultad en una pregunta útil, en lugar de una queja sin sentido. Una solución brillante para tu mente.

A menudo nos sentimos atrapados por lo que no podemos controlar. Pero he aprendido que la verdadera libertad es decidir cómo respondo. Es un cambio de chip que lo transforma todo por completo.

Esta perspectiva no es solo una filosofía. Es una habilidad urgente que necesitamos ahora mismo, en un mundo cada vez más complejo e incierto. El tiempo de ser reactivos se ha acabado, amigos.

No esperes que las circunstancias mejoren solas. La decisión definitiva es tuya. Es el momento de aplicar este truco y tomar las riendas.

Has llegado hasta aquí porque sabes que tu bienestar es imprescindible. Entender la clave de Küppers no es solo leer, es empezar a vivir mejor. Bravo por esta decisión inteligente, nuestra felicidad vale este esfuerzo.

¿Qué decidirás hacer tú con tu propia vida hoy mismo?