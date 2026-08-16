La ciencia lo confirma: la mayor invasión submarina de España, el alga asiática, ya es imposible de erradicar

Nuestro Mediterráneo, esa joya azul que creíamos inmóvil, está cambiando. Un enemigo silencioso ha reescrito el mapa de los fondos marinos, y la batalla ha durado casi una década.

Detrás de esta invasión hay una historia de esfuerzos titánicos. Científicos y pescadores han luchado sin tregua, pero ahora la verdad es más dura que nunca. Es una derrota que marca un antes y un después.

La revelación definitiva: una invasión imparable

La ciencia lo ha confirmado sin rodeos. El alga asiática, conocida como Rugulopteryx okamurae, ya es imposible de erradicar del litoral español. España vive, en silencio, su mayor invasión submarina.

Todo comenzó en 2015. Una anomalía en el litoral del Estrecho de Gibraltar. Nadie podía imaginar la magnitud del desastre que se aproximaba con aquella primera detección.

Esta especie alienígena, proveniente de las aguas del Pacífico, llegó. Se aferró con fuerza a nuestros fondos rocosos. Desde entonces, ha comenzado una expansión sin freno por toda la costa andaluza.

El Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla ha estado monitoreando la crisis. Su catedrático, José Carlos García Gómez, es categórico en sus conclusiones. Afirma que la expansión de este alga es un fenómeno sin precedentes a escala mundial.

Cómo el alga asiática asfixia nuestro mar

¿Qué hace exactamente este alga? Forma densas alfombras en el fondo marino. Alfombras que asfixian literalmente la vida bajo el agua. Esta es su característica más destructiva.

Reduce drásticamente la luz que llega al fondo. Limita el espacio vital disponible. Las especies nativas, de crecimiento lento, simplemente no pueden competir con ella.

Corales, esponjas, erizos de mar y mejillones están siendo desplazados masivamente. El ecosistema se está colapsando. Es una pérdida irrecuperable de biodiversidad.

Pensábamos que la naturaleza encontraría su equilibrio. Pero esta vez, la invasión ha sido demasiado rápida y letal. Lo que vemos ahora es el precio de ignorar las advertencias.

El drama ecológico no se detiene aquí. Nuestros pescadores artesanos lo padecen en primera persona. Sus pérdidas económicas son simplemente brutales.

Hablamos de caídas de entre el 50% y el 100% en la pesca de ciertas especies. Las redes de los pescadores regresan al puerto llenas de toneladas de algas. El pescado, simplemente, ha desaparecido de muchas zonas.

Esta es la cruda realidad del sector pesquero en el Estrecho. Una catástrofe socioeconómica silenciosa que afecta directamente nuestro tejido productivo.

¿Por qué es imposible detenerla?

¿Por qué no la podemos frenar? Parece una tarea sencilla, ¿verdad? Arrancarla o envenenarla con algún producto. Pero la realidad del entorno marino es mucho más compleja de lo que pensamos.

En muchas de las áreas estudiadas, el alga ocupa el 100% del fondo marino. Ha provocado una homogeneización total del ecosistema. Cualquier intervención de limpieza manual sería un esfuerzo inútil ante esta inmensidad.

Además, no hay nada que la pueda contrarrestar. Normalmente, cuando una especie invasora lleva unos 8 o 10 años en un ecosistema, la fauna local comienza a adaptarse y a depredarla. Pero con este alga, eso no ha sucedido.

El IFAPA ha confirmado que el erizo común sí se alimenta del alga. Pero su impacto es ínfimo. No sirve para revertir esta invasión masiva que ya ha conquistado nuestro fondo marino.

El plan de convivencia: el futuro que nos espera

¿Cuál es el plan definitivo si ya hemos asumido que no podemos erradicarla? Asumir la derrota en la erradicación. Y centrarnos en la convivencia con el alga invasora.

El proyecto RUGULOPTERYX es nuestra gran esperanza actual. Está modelando el comportamiento del alga mediante supercomputación. El objetivo es identificar sus «ventanas de vulnerabilidad».

La finalidad es proteger nuevos espacios. Especialmente las zonas protegidas entre el Estrecho y las Baleares. Se basan en redes de estaciones centinela para detectar su llegada antes de que colapsen los ecosistemas.

No podemos retroceder el tiempo. Pero sí podemos aprender a convivir con lo que hemos provocado. Y quizás, solo quizás, encontrar un propósito nuevo para esta amenaza constante.

Si no podemos deshacernos de ella, ¿podemos, al menos, aprovecharla? Esta es la nueva estrategia. La valorización de la biomasa. Una salida desesperada, pero pragmática.

Miles de toneladas de algas asiáticas llegan cada día a nuestras playas. Tarifa, Algeciras. Un problema medioambiental que se quiere convertir en una materia prima valiosa.

El IFAPA lidera proyectos pioneros en esta línea. Buscan transformar el alga en recursos. Por ejemplo, en agricultura. Biofertilizantes, biopesticidas, compost y extractos. Un truco inteligente ante un problema enorme, especialmente para el cultivo de la vid.

También se estudia la incorporación del alga asiática en los piensos para peces de piscifactoría. Se ha demostrado que puede mejorar los niveles de omega-3, la microbiota y la respuesta inmunitaria de los peces.

Una advertencia para nuestro futuro

Esta historia del alga asiática es una advertencia global. Las especies invasoras son una amenaza real para nuestros ecosistemas. La globalización, a veces, tiene un precio alto.

La solución ya no es eliminarla, ya no estamos a tiempo. Es adaptarse. Entender que la naturaleza puede ser implacable, sobre todo cuando la perturbamos de manera irreversible.

El futuro de nuestro mar pende de un hilo. Un hilo de alga asiática. Esta invasión es una realidad irreversible que debemos aprender a gestionar desde ahora mismo.

Los ecosistemas marinos están bajo una presión extrema. Cada día que pasa, el alga se extiende más. No hay marcha atrás. Hemos perdido una batalla clave.

Has leído la verdad. Una verdad cruda, pero imprescindible para entender nuestro entorno. ¿Qué harás tú con esta información que acaba de cambiar tu visión del mar?