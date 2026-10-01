Fa 30 años 300 bisontes llegaron a Oklahoma: hoy han obrado una transformación histórica en sus praderas

Hace tres décadas, una decisión aparentemente sencilla en la Oklahoma más profunda abrió la puerta a uno de los experimentos ecológicos más sorprendentes del siglo. Ni más ni menos que 300 bisontes americanos volvieron a pisar las praderas, desaparecidos de la mayoría de su hábitat histórico. Nadie imaginaba entonces la magnitud de la transformación histórica que estaban a punto de obrar.

Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la reintroducción de unos pocos cientos de animales fue la solución definitiva para revitalizar todo un ecosistema, logrando resultados que desafían cualquier expectativa? Esta historia es una lección imprescindible sobre cómo la naturaleza, con un poco de ayuda, puede regenerarse de maneras absolutamente increíbles.

La revelación: el regreso del gigante que lo cambió todo

En 1993, la Joseph H. Williams Tallgrass Prairie Preserve, en Oklahoma, acogió los primeros 300 bisontes americanos. No era solo un gesto simbólico; era una apuesta arriesgada para ver si un gran herbívoro nativo podía restaurar el funcionamiento de un ecosistema moribundo. Tres décadas después, la manada ha crecido hasta los 2.700 ejemplares y se mueve por más de 12.000 hectáreas, creando un paisaje que es un mosaico de vida.

Esta reserva de 16.000 hectáreas es uno de los últimos grandes vestigios de las praderas de hierbas altas norteamericanas, un ecosistema que antes se extendía por casi todo el continente. Pero la expansión agrícola y urbana redujo su superficie a menos del 4% de la extensión original. El bisonte, su principal arquitecto natural, también sufrió un declive catastrófico, pasando de decenas de millones a estar al borde de la extinción por la caza masiva. Este proyecto no pretendía solo recuperar una especie, sino restaurar un proceso milenario.

El secreto detrás de una restauración que desafía la sequía

La clave oculta de la recuperación de esta pradera reside en una combinación magistral: el pastoreo de los bisontes y los incendios controlados. Los bisontes no pastorean de manera uniforme; consumen preferentemente ciertas gramíneas y evitan otras plantas, reduciendo el dominio de especies competitivas. Esta dieta selectiva permite que otras plantas encuentren espacio y luz para desarrollarse, rompiendo la homogeneidad y creando un rico mosaico de microhábitats.

Además, los bisontes no actúan solos. El fuego, un elemento natural de las praderas, se ha reintroducido de manera controlada. Cuando se quema una parcela, los brotes jóvenes y nutritivos que aparecen después atraen a los bisontes, que concentran su pastoreo en estas zonas. Cuando se quema otra área, se desplazan hacia allí, en una interacción dinámica conocida como herbivoría pírica. Este ciclo continuo crea una diversidad estructural con zonas recién quemadas, muy pastoreadas, y otras con vegetación alta y densa, proporcionando hábitats para insectos, pequeños mamíferos y aves con necesidades diversas.

La reintroducción del bisonte en Oklahoma no es solo una historia de éxito, es una advertencia clara: estamos subestimando el poder de la naturaleza si no la dejamos actuar como lo ha hecho durante miles de años. Su efecto multiplicador es la mejor garantía para nuestro futuro.

La ciencia lo confirma: más biodiversidad y resiliencia

Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) comparó las áreas con bisontes con otras sin pastoreo y zonas con ganado doméstico. Los resultados, después de 29 años, fueron abrumadores: las zonas con bisontes presentaban un 103% más de especies vegetales nativas a escala local. A escala de cuenca, el incremento fue del 86%. Este efecto, que nos parece casi mágico, fue resistente incluso a la sequía más extrema de las últimas cuatro décadas (sí, nosotros también alucinamos).

El impacto va mucho más allá de lo que comen. Los bisontes se revuelcan en el suelo para desprenderse de pelos y combatir insectos, creando depresiones llamadas wallows. Con sus más de 500 kilos, estas acciones generan pequeños estanques temporales cuando llueve, que se convierten en hábitats semiacuáticos para plantas y organismos húmedos. Sus desplazamientos remueven el terreno, sus excrementos devuelven nutrientes al suelo e incluso sus pelos sirven para los nidos de las aves. Actualmente, la reserva registra más de 700 especies de plantas, unas 300 especies de aves y alrededor de 80 especies de mamíferos.

Una lección imprescindible para el futuro de nuestras tierras

El caso de Oklahoma nos deja una lección definitiva para cualquier proyecto de restauración ecológica: no se trata solo de introducir una especie, sino de restaurar los procesos ecológicos. El número de animales, el espacio disponible, la frecuencia del fuego, el clima y la gestión del territorio son factores imprescindibles que determinan el éxito. No es un truco, es ciencia aplicada con visión.

Esto no significa que el pastoreo de ganado doméstico sea inherentemente perjudicial; su intensidad y gestión también influyen enormemente. Pero la Joseph H. Williams Tallgrass Prairie Preserve ha demostrado que, cuando se recupera la compleja relación entre fuego, grandes herbívoros, plantas y fauna, se puede recuperar la resiliencia y la biodiversidad de un ecosistema perdido. Es un auténtico plan de salvamento que va más allá de las expectativas.

Hoy, más de tres décadas después de aquella reintroducción, los bisontes vuelven a pastar, desplazarse y revolcarse por estas praderas, como lo hacían hace miles de años. Han demostrado que la naturaleza tiene una capacidad sorprendente para curarse a sí misma cuando le damos las herramientas adecuadas. ¿Quién diría que el futuro de algunas de nuestras tierras más amenazadas podría estar en el regreso de sus habitantes más antiguos?