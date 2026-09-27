El fósil de un «no-dinosaurio» de Tanzania reescribe 60 años de historia sobre los primeros reptiles gigantes

Imagina que todo lo que sabías sobre el origen de los dinosaurios más antiguos, esa idea tan arraigada en la ciencia desde hace seis décadas, podría estar a punto de cambiar. Durante mucho tiempo, unos fósiles de Tanzania fueron el pilar de una teoría clave, ofreciendo una ventana a las primeras etapas de estos gigantes prehistóricos. Parecía que las rocas donde yacían eran las más antiguas, un punto de partida fundamental para su historia.

Pero la ciencia, como la vida misma, es imprevisible y está en constante evolución. Ahora, una revelación inesperada ha sacudido los fundamentos de este conocimiento, forzándonos a reescribir una parte crucial de nuestra historia evolutiva. Un «no-dinosaurio» ha desenterrado un secreto oculto, uno que estaba esperando desde hace mucho tiempo para ser descubierto.

La pieza clave de este rompecabezas es el Dinodontosaurus isiyavamanda, una especie redescubierta a partir de fósiles africanos que datan de hace unos 240 millones de años, en pleno período Triásico. Este enorme herbívoro, un pariente lejano de los mamíferos (sí, lo has leído bien, ¡de los mamíferos!), no era un dinosaurio. Su presencia en Tanzania establece una conexión directa e imprescindible con yacimientos de Sudamérica donde el género Dinodontosaurus ya era conocido. Este hallazgo, liderado por la Universidad de Bristol y publicado en el Journal of Vertebrate Palaeontology, es un auténtico golpe de timón para la paleontología mundial y reordena lo que creíamos saber.

El descubrimiento de este Dinodontosaurus en Tanzania es más que una curiosidad científica; es una llave maestra que descifra un enigma de décadas. Nos permite comparar y reajustar la cronología de dos continentes enteros, poniendo en duda lo que creíamos saber sobre los primeros dinosaurios.

Un pasado revisado: el Dinodontosaurus y la nueva cronología

Para entender la magnitud de este cambio de paradigma, debemos situarnos en el contexto adecuado. Los dicinodontos, como nuestro Dinodontosaurus isiyavamanda, forman parte de los sinápsidos, una rama evolutiva que incluye a los mamíferos. Estas criaturas eran herbívoras robustas, con cuerpos corpulentos y, en algunos casos, estructuras parecidas a colmillos. Poblaron una gran variedad de ambientes antes de la eclosión y dominio de los dinosaurios, y su papel es fundamental para comprender los ecosistemas terrestres del Triásico.

Hasta ahora, la edad de los depósitos tanzanos que contenían fósiles considerados los primeros candidatos a dinosaurios se basaba en comparaciones con formaciones de Sudáfrica, clasificadas en el Triásico Medio. Pero la identificación de esta nueva especie africana, que solo se conocía en Sudamérica, ha creado un vínculo geológico de un valor incalculable. Recordemos que durante el Triásico, los continentes actuales formaban parte de la Pangea, una inmensa masa terrestre que unía África y Sudamérica, facilitando el desplazamiento de animales por territorios hoy separados por el Atlántico.

Esta conexión continental es la solución definitiva para una datación más precisa. Las dataciones radiométricas recientes en Sudamérica, que calculan la antigüedad de las rocas a partir de la desintegración de elementos radiactivos, han sido decisivas. Han revelado que las capas sudamericanas vinculadas con el Dinodontosaurus son hasta 10 millones de años más jóvenes que las formaciones sudafricanas que se usaban como referencia principal para Tanzania. Una diferencia temporal que puede parecer amplia a escala humana, pero que representa un tramo relevante en la evolución de los vertebrados del Triásico. Es un error cronológico que se ha corregido, y que cambia nuestra perspectiva sobre una era vital.

Hady George, el estudiante de doctorado de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Bristol y autor principal del estudio, resumió con claridad el alcance de la identificación: «Nuestro descubrimiento constituye el primer registro confirmado del género Dinodontosaurus fuera de Sudamérica. El hallazgo vincula las rocas fosilíferas de Tanzania y Sudamérica, demostrando que tienen una edad equivalente». Esta equivalencia no pone una fecha final a todos los fósiles de dinosaurios, pero sí que debilita considerablemente la idea de que los fósiles tanzanos fueran los más antiguos de todos los ejemplares conocidos, reubicándolos en la cronología global.

Esto nos lleva a una reflexión imprescindible: debemos separar la pregunta de «cuándo surgieron los primeros dinosaurios» de «dónde se preservaron los fósiles más antiguos». El registro fósil depende de múltiples factores: la formación de rocas, las condiciones de enterramiento, la erosión y, por supuesto, los hallazgos posteriores. El lugar que conserva los restos más tempranos no siempre coincide con el lugar donde evolucionó por primera vez un linaje. Es una lección de humildad para la ciencia (y para nosotros, que siempre buscamos respuestas rápidas y definitivas).

El pasado no deja de sorprendernos: secretos en viejas colecciones

Y lo más sorprendente de todo es que esta revisión del pasado se basa en un fósil que permaneció durante más de medio siglo en una colección de museo. La historia del ejemplar ilustra perfectamente que los descubrimientos no siempre surgen de las expediciones más recientes y espectaculares. A veces, los grandes cambios aparecen en depósitos y colecciones que esperan una nueva mirada, nuevas técnicas o una pregunta científica diferente, un truco que la historia ya nos ha mostrado muchas veces.

En 1963, una expedición británica en la actual Tanzania reunió una amplia colección de sinápsidos. Estos materiales ingresaron al Museo de Historia Natural de Londres, donde quedaron bajo custodia. Parte del conjunto fue estudiada, pero varios especímenes conservaron una identificación incompleta o provisional. No ha sido hasta ahora que un esqueleto sin descripción formal y un cráneo fragmentario descubierto más tarde, pertenecientes ambos a dicinodontos, han revelado su secreto gracias al examen del nuevo trabajo.

La anatomía de sus huesos permitió asignarlos al género Dinodontosaurus, mientras que ciertos rasgos los diferenciaron de las especies sudamericanas ya conocidas. Así, el equipo propuso una especie nueva: Dinodontosaurus isiyavamanda. El nombre de la especie también tiene su historia, ya que alude a la tierra del pueblo Wamanda, que habita esta región de Tanzania, un vínculo cultural con el lugar donde el animal vivió hace 240 millones de años. Mike Day, conservador de tetrápodos no mamíferos del museo, lo expresó a la perfección: «Este fósil procedente de Tanzania ha estado bajo nuestro cuidado durante más de 60 años, y es maravilloso que su identidad haya salido a la luz».

Nigel Larkin, paleontólogo, ya había estudiado el esqueleto de dicinodonte para su tesis de máster en 1994, clasificándolo como una posible nueva especie. Aun así, la publicación formal se demoró casi 30 años. Este lapso de tiempo permitió sumar especialistas de diferentes países y, sobre todo, utilizar herramientas que no estaban disponibles en los años noventa, como la tomografía microcomputarizada. Esta técnica permite examinar estructuras internas sin dañar el ejemplar, una solución ideal para fósiles frágiles o incompletos, y ha sido imprescindible para la nueva identificación.

El conocimiento que teníamos sobre los primeros dinosaurios ha recibido un giro inesperado. Esta reubicación cronológica no es un detalle menor; es un cambio sísmico en nuestra comprensión de la prehistoria, que nos recuerda que la ciencia nunca es una verdad inmóvil, sino un campo en constante descubrimiento. Estamos ante la solución a un rompecabezas de 60 años, un secreto que estaba ahí, esperando ser redescubierto. Así que, la próxima vez que pienses en dinosaurios, recuerda que la historia es más compleja y fascinante de lo que parece, y que cualquier día un «no-dinosaurio» puede volver a cambiarlo todo.