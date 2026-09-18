Científicos sorprendidos: mandíbulas de peces de hace 385 millones de años funcionaban como «armas medievales»

Los océanos primitivos, hace cientos de millones de años, eran un escenario de batalla constante donde la evolución jugaba sus cartas más audaces. Antes de que los grandes reptiles dominaran la tierra, los mares del Devónico ya bullían con una feroz competición por la supervivencia. Allí, los placodermos, unos peces gigantes con armaduras óseas espectaculares, experimentaban con mandíbulas y dientes, abriendo caminos insospechados para todos los vertebrados que vendrían.

Pero, ¿qué pasaba realmente dentro de la boca de estos titanes acorazados? ¿Qué secretos escondían sus mandíbulas para procesar alimentos en un mundo tan hostil? Un estudio reciente ha destapado un mecanismo casi increíble, revelando que estos antiguos peces utilizaban una ingeniería tan sofisticada que recuerda las armas medievales más temibles.

El secreto de los depredadores devónicos

La noticia nos llega gracias a investigadores de la Universidad de Flinders y otras instituciones australianas. Han aplicado una solución digital, reconstruyendo con precisión milimétrica las mandíbulas inferiores de ocho especies de placodermos extraídas de la Formación Gogo, en Australia Occidental. Su descubrimiento, publicado en Scientific Reports, es absolutamente impactante: desvelan un error conceptual que teníamos sobre estos depredadores y su manera de cazar.

Las mandíbulas de estos peces, conocidas como inferognatales, medían entre tres y siete centímetros, excepto una que alcanzaba los 71 milímetros. El equipo sometió estas estructuras a cargas virtuales mediante análisis de elementos finitos, una técnica de ingeniería que determina su resistencia a la deformación. Después, dieron un paso más allá, utilizando la técnica de la energía normal de Dirichlet (DNE) para analizar la complejidad de las superficies de mordida. Esto les permitió ver no solo la robustez de cada mandíbula, sino también el tipo de herramienta de caza que llevaban incorporada. Y aquí viene la sorpresa definitiva.

Nosotros creíamos que una mandíbula para alimentos duros siempre tendría el mismo aspecto. Pero la realidad es mucho más rica y compleja, una verdadera lección de la naturaleza.

Un viaje a la era de los acorazados

La Formación Gogo es un tesoro paleontológico, una ventana imprescindible al ecosistema marino del Devónico, hace unos 385 millones de años. En esos arrecifes extintos, los placodermos eran los protagonistas, y sus fósiles conservan una representación extraordinaria de la vida de ese período. Estudiarlos es entender los orígenes de los vertebrados con mandíbula y cómo comenzaron a explotar nuevos nichos alimentarios. (Es como encontrar el manual de instrucciones de una tecnología alienígena de hace eones).

Los científicos seleccionaron ocho especies con mandíbulas muy diversas, incluyendo nombres que suenan a personajes de videojuego antiguo: Camuropiscis concinnus, Compagopiscis croucheri, Eastmanosteus calliaspis, Incisoscutum sarahae, Rolfosteus canningensis, Torosteus pulchellus, Bullerichthys fascidens y un ejemplar de Kimberleyichthys. El análisis de cada una reveló un secreto sobre la adaptación que nos dejó a todos boquiabiertos.

Dos estrategias para un solo objetivo

La revelación es que, hace 385 millones de años, los peces acorazados ya habían desarrollado soluciones innovadoras para comer presas resistentes. Dos de los animales relativamente pequeños, el Camuropiscis concinnus y el Rolfosteus canningensis, tenían mandíbulas rígidas para su tamaño y superficies de mordida especialmente planas. Esta configuración encaja con una estrategia simple pero brutalmente efectiva: tomar una presa pequeña, meterla dentro de la boca y someterla a una compresión intensa, como una prensa hidráulica, hasta romper su protección. No hacían falta dientes enormes si el alimento podía ser aplastado completamente.

Pero el ejemplo más sorprendente fue el del Kimberleyichthys. Su mandíbula era la más grande de todas, con 71 milímetros de largo, y presentaba una combinación extraordinaria: una elevada resistencia estructural y la superficie dental más compleja de toda la muestra. Este pez no solo se limitaba a aplastar. Disponía de estructuras que concentraban la fuerza en puntos muy concretos, de manera letal. Los mismos investigadores compararon su función con armas medievales diseñadas para perforar armaduras, como martillos de guerra o hachas de petos.

La analogía es clave para entenderlo. Ante una defensa resistente, esparcir la presión por una superficie demasiado grande es ineficaz. Concentrarla en un área pequeña facilita iniciar una fractura. Una presa que superaba la capacidad de la boca de este pez podía ser perforada y fragmentada en porciones más manejables. Es una lección de diseño evolutivo que desmiente la idea intuitiva de que solo la mandíbula más grande o poderosa era la mejor.

El ingenio de la naturaleza: un legado antiguo

Este descubrimiento nos obliga a revisar nuestra imagen de los ecosistemas prehistóricos. La ventaja mecánica de las mandíbulas varió menos de lo esperado, y el tamaño corporal, junto con la relación con el tamaño de la presa, fue imprescindible para interpretar el conjunto. No había una única solución universal. Por ejemplo, especies como Compagopiscis croucheri tenían superficies más cortantes asociadas a mandíbulas menos resistentes, perfectas para dietas más generalistas o tejidos blandos.

La importancia de este estudio va mucho más allá de saber qué comía un puñado de peces extintos. Los placodermos marcan una etapa fundamental en la historia de los vertebrados con mandíbula. Fue entonces cuando diferentes arquitecturas anatómicas abrieron nuevas posibilidades de capturar y procesar alimentos, creando un abanico de especializaciones que darían forma a la vida animal tal como la conocemos hoy. (Es el origen de todo, un auténtico secreto de la vida).

Bajo las aguas devónicas, la competición no era solo por tener la mandíbula más fuerte. Había una especialización sofisticada de herramientas para explotar recursos diferentes, una diversidad sorprendente que nos enseña que la evolución es la maestra de los trucos más ingeniosos. Un animal pequeño creaba una prensa, uno grande un martillo perforador. ¡La naturaleza nos adelantó a la Revolución Industrial por millones de años!

Estos hallazgos son un recordatorio urgente de que la historia de la vida en la Tierra está llena de ingenio y adaptaciones increíbles. Cada roca, cada fósil, guarda un secreto que puede transformar nuestro entendimiento del mundo. El pasado no deja de sorprendernos con su innovación, y lo que creemos conocer, a menudo es solo la punta del iceberg.

Después de leer esto, ¿ves ahora la evolución con otros ojos? La capacidad de morder, que hoy damos por hecha, fue uno de los primeros grandes experimentos que cambiaron para siempre el curso de la vida. ¿Qué legado más imprescindible, verdad?