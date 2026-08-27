Atacama: La montaña de ropa de 60.000 toneladas vista desde el espacio

¿Te imaginas una montaña de 60.000 toneladas de ropa vieja? Ahora, piensa que esta acumulación monstruosa ya se puede ver desde el espacio. No es ficción. Es una emergencia real que devora uno de los desiertos más áridos del planeta. Y su culpa, amigo lector, es en parte nuestra.

Esta impactante imagen satelital nos llega desde un lugar donde nunca esperaríamos encontrarla. Un testigo mudo de uno de los secretos más sucios de nuestra sociedad de consumo. Hablamos del impacto gigantesco de la moda rápida, un problema global con consecuencias locales devastadoras. Pero, ¿qué es exactamente y cómo ha llegado hasta allí?

Hablamos del desierto de Atacama, en el norte de Chile, cerca de la ciudad de Alto Hospicio. Allí se alza una insólita montaña textil, un verdadero monstruo de desechos que crece año tras año sin control. Esta masa de ropa, de hasta 60.000 toneladas, ha sido calificada por la ONU como una «emergencia ambiental y social» para el planeta. Es un desastre que clama al cielo, literalmente.

La historia de esta pila comienza lejos, muy lejos. Cada año, Europa, el principal exportador mundial de ropa descartada (con un 30% del total), envía millones de prendas hacia Chile. Estas cargas masivas desembarcan en el puerto de Iquique, una zona franca donde las mercancías no tributan. El mecanismo, pensado para dinamizar el comercio, se convierte en una trampa mortal para el medio ambiente. Los importadores envían la ropa con la intención de revenderla en América Latina, pero muchas prendas no encuentran comprador y quedan abandonadas.

¿El resultado? Nadie asume el coste de retirarlas y simplemente se quedan allí. Un vacío legal que cuesta caro a nuestro planeta. (Sí, nosotros también nos preguntamos cómo es posible).

La amenaza oculta de la moda rápida

Esta montaña no es solo un problema visual. La situación se agrava porque una parte de esta ropa se entierra o, peor aún, se quema. Operadores informales utilizan esta práctica para gestionar el volumen, pero con consecuencias directas sobre el agua subterránea y el aire que respiramos. La combustión de tejidos sintéticos, mayoritariamente poliéster derivado del petróleo, libera compuestos tóxicos que se propagan por los barrios vecinos. Los residentes de Alto Hospicio se ven obligados a quedarse en casa con las ventanas cerradas durante estos episodios. Una verdadera alarma silenciosa.

Parece petróleo solidificado, pero en realidad son los restos de ropa que se ha fundido con el fuego.

Así lo describió Bastian Barria, cofundador de Desierto Vestido, al hablar del suelo que queda tras los incendios. El alcalde del municipio, Patricio Ferreira, denunció el sentimiento de abandono: «Tenemos la sensación de que nuestra tierra ha sido sacrificada. Somos la basura del mundo y aún no hay conciencia para resolver este problema». Una verdad que nos golpea en el rostro.

Esta solución temporal de quemar y enterrar solo acelera la crisis. El impacto sobre nuestro entorno es brutal e inmediato. Y no podemos mirar hacia otro lado.

La cuenta atrás ya ha comenzado

El conflicto incluso ha llegado a los tribunales. El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta responsabilizó al estado chileno por omisión, al no prevenir ni fiscalizar la disposición ilegal de residuos textiles. Se le ordenó implementar un plan de reparación ambiental a diez años vista. (¡Nosotros creemos que ya era hora!). Pero la resolución fue apelada por el Consejo de Defensa del Estado ante la Corte Suprema, de manera que el fallo definitivo aún está pendiente. La burocracia, como siempre, hace su trabajo.

Mientras tanto, por las puertas del puerto de Iquique continúan entrando cada año entre 120.000 y 180.000 toneladas de ropa usada. Chile ya es el cuarto importador mundial de indumentaria de segunda mano. Esto alimenta sin pausa el crecimiento de este vertedero gigantesco. Y esta es la clave. La urgencia es real: si no actuamos, esta montaña seguirá creciendo.

Los expertos son claros: la industria textil es una de las más contaminantes del planeta. Un truco sencillo podría cambiarlo todo: duplicar la vida útil de cada prenda de ropa reduciría un 44% las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es un ahorro brutal para nuestro planeta, y para nuestra conciencia.

Comienza por nuestro bolsillo, pero termina con el futuro de todos. Leer esto hoy es una decisión inteligente. Ahora, ¿qué haremos con esta información? ¿Continuaremos haciendo que los desiertos sean nuestros vertederos ocultos?