17 años de vertidos de ácido sulfúrico destruyeron un lago en Ontario; la única solución: miles de gambas

Imagina un experimento que destruye completamente un lago. Durante diecisiete años, un equipo de científicos vertió toneladas de ácido sulfúrico sin parar. El resultado fue una catástrofe ecológica que arrasó la vida acuática de un ecosistema entero.

Esta historia, que parece sacada de una película, es real. Pero lo que nadie podía prever es que la solución a décadas de devastación y a un daño irreparable llegaría de la mano de un diminuto crustáceo. Un eslabón casi invisible en la cadena, pero absolutamente imprescindible.

El lago 223: el tubo de ensayo de la destrucción

Todo comenzó en el año 1976. Al noroeste de Ontario, Canadá, el doctor David Schindler lideró un equipo con una misión. Querían simular el impacto devastador de la lluvia ácida en un lago «normal», no en un laboratorio controlado.

El lago elegido, el 223, se convirtió en una especie de cobaya gigante. Durante 17 años, vertieron continuamente ácido sulfúrico. (Sí, nosotros también alucinamos con la magnitud de la prueba.) El objetivo era claro: obtener datos irrefutables sobre los efectos de las emisiones industriales.

El pH del agua cayó en picado, desde el 6,8 inicial hasta un alarmante 5,0-5,1 en 1981. Este ambiente hostil exterminó muchas especies. El pez latón, por ejemplo, colapsó rápidamente. La trucha de lago dejó de reproducirse al 5,4 de pH.

La muerte no fue por envenenamiento directo, sino por una tragedia silenciosa: la trucha se quedó sin relevo generacional. Murieron de viejas y solas. Una lección sobre la fragilidad de la vida.

Este experimento extremo, a pesar de su coste medioambiental, resultó ser un punto de inflexión. Los datos obtenidos fueron cruciales para silenciar la industria del carbón. Aquella que negaba sistemáticamente la relación entre sus emisiones y los innumerables lagos muertos en Escandinavia y América del Norte.

La recuperación que no llega

Con la evidencia sobre la mesa, las autoridades se pusieron las pilas. Los resultados de Schindler fueron clave para el Acuerdo de Calidad del Aire entre Canadá y Estados Unidos de 1991. Y, más tarde, para el Convenio de Ginebra. Se comenzaba a revertir una tendencia global desastrosa.

Durante los trece años siguientes, los investigadores siguieron de cerca la recuperación del lago 223. El pH del agua subió lentamente hasta el 6,7. Esto permitió el regreso de algunas especies, como el pez latón, y la población del matalote blanco se disparó por diez. Parecía que el lago respiraba de nuevo.

Pero había un misterio sin resolver. Treinta años después de dejar de verter ácido, la trucha de lago seguía sin recuperarse. Su población era la mitad de la que había en los años 70. Además, las truchas existentes crecían más lento y acumulaban más mercurio que las de otros lagos.

¿Qué estaba pasando? Los expertos se rompieron la cabeza durante años. Habían solucionado el problema de la reproducción de las truchas. Pero la cadena trófica continuaba rota. Faltaba una pieza. Una pieza invisible y fundamental. El problema era otro, y la solución, más simple de lo que pensaban.

El secreto escondido bajo el agua

La respuesta se encontró en un ser minúsculo: el Mysis diluviana. Un crustáceo pequeño, similar a una gamba diminuta, que vive en los lagos profundos y fríos de Norteamérica. Esta gamba era la base de la dieta de las truchas. Un enlace vital que desapareció en 1979, según el análisis del ADN sedimentado en el fondo del lago.

(Fíjense: los investigadores pensaban que en el 79 todo estaba bien. Pero la realidad es que una pieza clave ya había desaparecido. Un error de cálculo que costó décadas.)

¿Y si lo solucionamos de forma «manual»? Así nació el proyecto SHRRIMP (Stenotherm Habitat Restoration through Recolonization of Mysis Project). La solución era sorprendentemente sencilla: verter 10.000 de estos crustáceos en el lago dos veces al año, en primavera y otoño. Un truco definitivo para reconstruir el ecosistema.

Comenzaron en 2018. En 2021, la población de gambas ya se había recuperado. Es la primera vez que se logra un hito así. (Un verdadero hito histórico para la ciencia ambiental, hay que decirlo.)

El futuro incierto, la lección clara

Ahora, los investigadores estudian si esta medida es suficiente para la recuperación total de la trucha. Hay muchos otros factores que podrían influir: los sedimentos, el calcio del suelo lixiviado, los cambios climáticos de estos años. La naturaleza es compleja, y su restauración, aún más.

Pero el proyecto SHRRIMP nos da una esperanza vital. Demuestra que, incluso después de décadas de devastación, la solución puede ser un secreto oculto en la parte más pequeña de la cadena. Como dice nuestra carcinóloga de referencia: «pase lo que pase, las gambas siempre son una solución a todos los problemas».

Así que la próxima vez que pienses en la fragilidad de nuestros ecosistemas, recuerda el lago 223 y sus gambas. (Y el coste real de la destrucción medioambiental.) Una lección imprescindible sobre cómo la vida siempre encuentra un camino, si sabemos escuchar.