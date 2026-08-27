La insòlita muntanya de 60.000 tones de roba que devora Atacama i ja es pot veure des de l’espai

Imagines una muntanya de 60.000 tones de roba vella? Ara, pensa que aquesta acumulació monstruosa ja es pot veure des de l’espai. No és una ficció. És una emergència real que devora un dels deserts més àrids del planeta. I la seva culpa, amic lector, és en part nostra.
Aquesta impactant imatge satelital ens arriba des d’un lloc on mai esperaríem trobar-la. Un testimoni mut d’un dels secrets més bruts de la nostra societat de consum. Estem parlant de l’impacte gegantí de la moda ràpida, un problema global amb conseqüències locals devastadores. Però, què és exactament i com ha arribat fins allà?
Parlem del desert d’Atacama, al nord de Xile, prop de la ciutat d’Alto Hospicio. Allà s’alça una insòlita muntanya tèxtil, un vertader monstre de deixalles que creix any rere any sense control. Aquesta massa de roba, de fins a 60.000 tones, ha estat qualificada per l’ONU com una “emergència ambiental i social” per al planeta. És un desastre que clama al cel, literalment.
La història d’aquesta pila comença lluny, molt lluny. Cada any, Europa, el principal exportador mundial de roba descartada (amb un 30% del total), envia milions de peces cap a Xile. Aquestes càrregues massives desembarquen al port d’Iquique, una zona franca on les mercaderies no tributen. El mecanisme, pensat per dinamitzar el comerç, esdevé una trampa mortal per al medi ambient. Els importadors envien la roba amb la intenció de revendre-la a Amèrica Llatina, però moltes peces no troben comprador i queden abandonades.
El resultat? Ningú assumeix el cost de retirar-les i simplement es queden allà. Un buit legal que costa car al nostre planeta. (Sí, nosaltres també ens preguntem com és possible).
L’amenaça oculta de la moda ràpida
Aquesta muntanya no és només un problema visual. La situació s’agreuja perquè una part d’aquesta roba s’enterra o, pitjor encara, es crema. Operadors informals utilitzen aquesta pràctica per gestionar el volum, però amb conseqüències directes sobre l’aigua subterrània i l’aire que respirem. La combustió de teixits sintètics, majoritàriament polièster derivat del petroli, allibera compostos tòxics que es propaguen pels barris veïns. Els residents d’Alto Hospicio es veuen obligats a quedar-se a casa amb les finestres tancades durant aquests episodis. Una veritable alarma silenciosa.
Sembla petroli solidificat, però en realitat són les restes de roba que s’ha fos amb el foc.
Així ho va descriure Bastian Barria, cofundador de Desierto Vestido, en parlar del terra que queda després dels incendis. El batlle del municipi, Patricio Ferreira, va denunciar el sentiment d’abandó: “Tenim la sensació que la nostra terra ha estat sacrificada. Som les escombraries del món i encara no hi ha consciència per resoldre aquest problema”. Una veritat que ens colpeja al rostre.
Aquesta solució temporal de cremar i enterrar només accelera la crisi. L’impacte sobre el nostre entorn és brutal i immediat. I no podem mirar cap a una altra banda.
El compte enrere ja ha començat
El conflicte fins i tot ha arribat als tribunals. El Primer Tribunal Ambiental d’Antofagasta va responsabilitzar l’estat xilè per omissió, en no prevenir ni fiscalitzar la disposició il·legal de residus tèxtils. Se li va ordenar implementar un pla de reparació ambiental a deu anys vista. (Nosaltres creiem que ja era hora!). Però la resolució va ser apel·lada pel Consell de Defensa de l’Estat davant la Cort Suprema, de manera que el falli definitiu encara està pendent. La burocràcia, com sempre, fa la seva feina.
Mentrestant, per les portes del port d’Iquique continuen entrant cada any entre 120.000 i 180.000 tones de roba usada. Xile ja és el quart importador mundial d’indumentària de segona mà. Això alimenta sense pausa el creixement d’aquest abocador gegantí. I aquesta és la clau. La urgència és real: si no actuem, aquesta muntanya seguirà creixent.
Els experts són clars: la indústria tèxtil és una de les més contaminants del planeta. Un truc senzill podria canviar-ho tot: duplicar la vida útil de cada peça de roba reduiria un 44% les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Això és un estalvi brutal per al nostre planeta, i per a la nostra consciència.
Comença per la nostra butxaca, però acaba amb el futur de tots. Llegir això avui és una decisió intel·ligent. Ara, què farem amb aquesta informació? Continuarem fent que els deserts siguin els nostres abocadors ocults?