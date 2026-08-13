La clau de Victor Küppers: la vida no és escollir circumstàncies, sinó com afrontar-les

La vida ens colpeja sense avisar. De cop, tot sembla escapar al nostre control. Aquesta impotència pesa massa.
Aquesta sensació de no tenir les regnes és un error comú. Però hi ha una solució. Una perspectiva que ho canvia absolutament tot. No parlem de màgia. Ni de bons desitjos. Parlem d’una eina mental que impacta la nostra realitat.
Els grans pensadors ja l’aplicaven fa segles. Ara, l’hem adaptat. És una clau per al nostre benestar. És el camí per deixar de ser víctima de les circumstàncies. Per convertir-nos en els veritables arquitectes del nostre destí. Això impacta directament el nostre dia a dia i el nostre estat d’ànim.
La clau definitiva ens arriba de la mà de Víctor Küppers. Aquest psicòleg espanyol, un referent en gestió emocional, ha fet viral una reflexió que ho capgira tot. La seva frase és contundent, directa al moll de l’os: «Un a la vida no escull les circumstàncies, però sí que tria com viure-les».
Küppers, amb la seva formació en Direcció i Administració d’Empreses i un doctorat en Humanitats per la Universitat Internacional de Catalunya, sap perfectament de què parla. (Sí, nosaltres també al·lucinem amb aquesta formació tan sòlida).
La seva proposta es basa en un principi que la psicologia positiva ha abraçat: el nostre control real no rau en els fets que ens succeeixen, sinó en la nostra resposta davant d’ells.
Küppers ens obliga a diferenciar entre allò que no podem canviar –el dia que vam néixer, el temps, el comportament d’altres– i allò que sí: la nostra perspectiva, les nostres decisions. La nostra actitud és l’única llibertat que ningú pot prendre’ns.
Aquesta distinció té un benefici immediat: t’allibera del victimisme. Ja no preguntes «per què a mi?», sinó «què faré amb això?». Aquest canvi redueix l’estrès i ens retorna el rol de protagonistes de la nostra pròpia història.
Aquesta idea no és gens nova. El filòsof estoic Epictet ja deia que no ens afecten els fets, sinó el que ens diem a nosaltres mateixos sobre aquests fets. Una saviesa antiga que ressona avui.
I, portat a l’extrem, Viktor Frankl va demostrar als camps de concentració que la llibertat última de l’ésser humà és escollir la pròpia actitud, fins i tot en les condicions més atroces. Küppers adapta aquesta veritat innegable a la nostra realitat quotidiana, demostrant que és una eina universal.
Com aplicar el mètode Küppers al teu dia a dia
La teoria està bé, però com ho apliquem? Küppers proposa un exercici imprescindible per al dia a dia. Quan aparegui un imprevist, fes-te dues preguntes clau de forma immediata.
La primera: «Depèn de mi aquesta situació?». Si la resposta és no, accepta-la sense més. Deixar-la anar és el primer pas cap a una calma vital.
La segona: «Quina part d’aquesta situació sí que depèn de la meva reacció?». Aquí és on has de posar tota la teva energia. És el teu poder ocult, el teu truc més valuós.
Imagina un embús de trànsit. L’accident que el provoca no depèn de tu. Enrabiar-te o tocar el clàxon és inútil, només genera més frustració.
La teva elecció conscient? Acceptar el retard, avisar de la demora i aprofitar el temps amb un podcast o música relaxant. Sumar estrès a un problema sense solució és un error que paguem car.
Pensa en una crítica injusta a la feina. El to del teu cap o company és una circumstància externa. Enganxar-te a la discussió et farà mal, professionalment i personalment.
Entén que el seu to parla més d’ell que de tu. Respon amb calma o ignora-ho. Aquesta és la teva solució personal per protegir el teu ànim i la teva productivitat.
Davant un fracàs o un error, el mateix filtre. Castigar-te amb pensaments negatius no canvia el resultat d’un examen o d’un projecte fallit.
Tracta l’error com a informació valuosa. Pregunta’t: «Què puc aprendre d’això?». Transforma el fracàs en un nou punt de partida, un nou truc per al teu creixement i èxit definitiu.
Canvia el teu llenguatge i canviaràs la teva realitat
El llenguatge també és part del mètode Küppers. Canvia el «he de» per «trio». Això et torna immediatament la sensació de control sobre les teves decisions i accions. És un canvi subtil amb un impacte brutal.
Substitueix «em fas enfadar» per «trio no enganxar-me a això». Trasllades la responsabilitat de la teva reacció a qui la sent, no a qui la provoca. És un secret per a la teva pau interior i una arma contra la manipulació.
I, el més potent de tots: «per què em passa això?» es converteix en «per a què em serveix això?». Transforma la dificultat en una pregunta útil, en lloc d’una queixa sense sentit. Una solució brillant per a la teva ment.
Sovint ens sentim atrapats per allò que no podem controlar. Però he après que la veritable llibertat és decidir com responc. És un canvi de xip que ho transforma tot per complet.
Aquesta perspectiva no és només una filosofia. És una habilitat urgent que necessitem ara mateix, en un món cada cop més complex i incert. El temps de ser reactius s’ha acabat, amics.
No esperis que les circumstàncies millorin soles. La decisió definitiva és teva. És el moment d’aplicar aquest truc i prendre les regnes.
Has arribat fins aquí perquè saps que el teu benestar és imprescindible. Entendre la clau de Küppers no és només llegir, és començar a viure millor. Bravo per aquesta decisió intel·ligent, la nostra felicitat val aquest esforç.
Què decidiràs fer tu amb la pròpia vida avui mateix?