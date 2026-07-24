Investigadors de l’estació polar detecten -84,1 ºC a l’Antàrtida, la xifra més gèlida de l’últim decenni

La fi del món congelat ja no és tan fred. Qui segueix de prop l’evolució del termòmetre polar aprèn aviat que el planeta ha creuat una línia de no retorn.
Durant anys, els meteoròlegs han advertit sobre l’escalfament accelerat dels pols. (Sí, nosaltres també ens vam quedar gelerols en veure els nous registres sobre la taula)*
La trampa del termòmetre austral
Parlar de canvi climàtic és fàcil, però veure com l’Antàrtida frega els 85 graus de temperatura en zones de la seva superfície és un altre nivell d’urgència planetària. Els experts portaven mesos analitzant anomalies tèrmiques sense donar crèdit al que registraven els satèl·lits.
La investigació recent ha destapat el pastís. No és un simple capritx estacional dels corrents d’aire, sinó una autèntica crisi climàtica desbocada dissenyada per l’imparable avanç de les emissions globals.
Estem parlant del registre històric de 84,1 °C a la superfície antàrtica, una dada límit que descol·loca qualsevol especialista en climatologia. El seu impacte directe sobre les plataformes de gel amenaça de transformar per complet els mapes que coneixem.
Enginyeria amb segell científic
Les anàlisis recents revelen que aquest pic tèrmic polvoritza els registres anteriors acumulats des de 2012. Els científics van calcular cada paràmetre atmosfèric utilitzant tecnologia satel·lital de màxima precisió en col·laboració amb agències internacionals.
L’escalfament extrem de la superfície helada accelera el despreniment massiu de blocs continentals cap a l’oceà. Un sistema implacable que dispara de manera directa el nivell global del mar.
No obstant això, el gran secret d’aquesta escalada històrica —i del seu desconcert tècnic actual— rau en el fet que els models predictius s’han quedat curts. Els investigadors comparteixen dades alarmants que superen amb escreix els pitjors escenaris previstos.
Quan els termòmetres a l’Antàrtida es disparen d’aquesta manera, l’anomalia deixa de ser una simple estadística llunyana per convertir-se en una amenaça directa per a les zones costaneres de tot el planeta.
El veritable valor de l’avís
Que aquesta temperatura extrema sacsegi el continent blanc no significa que hàgim de mirar cap a un altre costat. Al contrari, serveix com el major mirall de com la nostra inacció continua condicionant el futur de la Terra.
Gràcies a aquesta mesura mil·limètrica, els climatòlegs ajusten les seves projeccions i exigeixen mesures urgents per frenar un col·lapse que canvia el rumb de les cimeres mediambientals.
¿Sabies que l’estabilitat de les glaceres antàrtiques regula el clima de tot l’hemisferi? Al final, mirar cap al pol sud ha estat sempre la millor forma d’entendre el que ens espera a casa.
La propera vegada que siguis a punt d’escoltar parlar de rècords de calor, recorda que sota aquest gel extrem hi ha un advertiment global intentant obrir-nos els ulls. ¿T’esperaves que el termòmetre antàrtic arribés tan lluny tan ràpid?