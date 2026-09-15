Descobreixen a la Xina una flor de 295 milions d’anys: situa l’origen dels fruits abans que els dinosaures

Creies que la història del nostre planeta estava escrita? Que els dinosaures eren els protagonistes únics de fa milions d’anys? Doncs oblida tot el que sabies. Una troballa inesperada a la Xina acaba de dinamitar les certeses de la ciència. Prepárate per un gir radical.
L’origen de les flors i els fruits és una de les peces més complexes del trencaclosques evolutiu. Són la base de gairebé tota la vida vegetal que ens envolta avui. Sense elles, la majoria dels ecosistemes actuals serien inimaginables. Però, quan van aparèixer realment? Fins ara, la resposta era un misteri amb data fixada, o almenys això crèiem.
La ciència ha situat tradicionalment aquest moment crucial al període Cretàcic, fa uns 130 o 145 milions d’anys. Una època ja prou remota. Però ara, un equip d’investigadors xinesos ha desafiat aquesta cronologia amb una troballa que ho canvia tot. Han desenterrat un fòssil que ens fa recular uns 150 milions d’anys addicionals.
Parlem d’un descobriment que sacseja els fonaments de la paleontologia. Els experts de l’Institut de Geologia i Paleontologia de Nanjing, de l’Acadèmia Xinesa de Ciències, han presentat el fòssil d’una flor de ni més ni menys que 295 milions d’anys. Ha estat trobada a la mina d’Antaibao, a la província de Shanxi.
El seu nom científic és Permocarpelloides shuozhouensis. I la seva antiguitat no és una suposició. Ha estat datada amb una precisió mil·limètrica, utilitzant el mètode d’urani-plom. Això significa que aquesta planta ancestral ja creixia quan els dinosaures encara no havien fet la seva aparició. És una flor que va viure en el període Permià primerenc.
El que fa aquest fòssil tan revolucionari no és només la seva edat. Són les seves característiques. Aquesta minúscula flor conserva tres estructures, d’entre 4,2 i 4,8 mil·límetres, disposades de forma paral·lela. I el que és més sorprenent: al seu interior, conté petites esferes que els investigadors identifiquen com a òvuls o llavors en diferents fases de desenvolupament.
La clau del secret: llavors tancades
Aquesta és la definició crucial de les angiospermes, el grup de plantes amb flors i fruits que avui domina el món vegetal. A diferència de les gimnospermes, com els pins, que deixen les seves llavors exposades, les angiospermes les protegeixen a l’interior d’una estructura. I aquest fòssil xinès mostra precisament aquesta característica única.
Si la interpretació d’aquest equip es confirma, l’origen de les flors es mou fins a 150 milions d’anys abans del que es pensava. Això vol dir que la nostra visió de l’evolució vegetal necessita una actualització massiva. No només és una flor antiga, és la prova definitiva que el disseny dels fruits ja s’estava gestant en una època que ni imaginàvem.
Reescriure la història natural no passa cada dia. Aquest fòssil ens obliga a qüestionar tot el que donàvem per fet sobre la vida a la Terra. Un canvi de paradigma que hem de conèixer.
Un debat reobert amb proves noves
No és la primera vegada que aquest mateix equip de la Xina qüestiona el consens sobre l’origen cretàcic de les angiospermes. Ja havien presentat altres candidates com la Taiyuanostachya, la Yuzhoua i la Dengfengfructus. Però, el Permocarpelloides shuozhouensis té un element diferencial.
Aquesta vegada, els tres carpels (les estructures que contenen les llavors) del nou fòssil estan ordenats d’una manera que recorda molt més l’organització de les flors actuals. Un disseny intern que s’assembla a grups moderns com les Magnolials. Això el converteix en el candidat més convincent fins ara.
És cert que aquests fòssils tan antics sempre generen controvèrsia. Moltes vegades, estan incomplets i deixen la porta oberta a diverses interpretacions. Fins i tot els mateixos investigadors admeten que, si finalment es classifiqués com una gimnosperma extinta amb una morfologia inusual, seguiria sent un descobriment crucial.
Per què? Perquè demostraria que la capacitat d’encapsular les llavors ja s’estava “assajant” en el regne vegetal molt abans del que crèiem. És un truc evolutiu que es va perfeccionar amb el temps. I que ara veiem molt més enllà, en l’alba dels temps del nostre planeta.
El món, més antic i sorprenent
Aquest descobriment és una advertència clara: la història que ens han explicat pot no ser la història completa. Hi ha secrets ocults sota els nostres peus, esperant ser desenterrats, que reescriuen el que creiem saber. El temps del qual parlem és inimaginable per a la nostra ment. I la nostra feina és estar preparats per a aquesta revolució del coneixement.
Aquesta flor ancestral és una petita finestra a un passat que no teníem previst. Una peça més en el complex trencaclosques de la vida. I tu, ara, ja en coneixes el secret. El món és, sens dubte, molt més antic i sorprenent del que imaginàvem, oi que sí?