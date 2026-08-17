Byung-Chul Han, filòsof: «Quedar-se a casa és resistència davant la societat del rendiment»

Vivim en una era de constant soroll, d’exigència implacable. La protesta solia significar cridar al carrer, confrontar sense límits. Però, què passaria si la veritable revolució fos un acte que ningú espera?
Una veu arriba des de la filosofia per plantejar una resistència que, de tan senzilla, ens costarà d’assimilar. Un gest que desafia tot el que hem après sobre ser “productius” i “connectats”. Preparat per a la veritat?
La proposta més radical per a la nostra llibertat
El filòsof sud-coreà-alemany Byung-Chul Han, Premi Princesa d’Astúries 2025, ho té clar. En un món que ens empeny a la hiperactivitat, la seva idea és un autèntic cop de timó. Ha batejat aquesta actitud com la forma més lúcida de resistència.
Han, conegut per obres com La societat del cansament, ens advoca a fer una cosa que sembla contraintuïtiva. La seva tesi és que el gest més antisistema avui no és cridar, sinó callar. No és córrer, sinó aturar-se. No és exposar-se, sinó refugiar-se.
La seva solució definitiva és tornar a casa. (Sí, nosaltres també vam al·lucinar amb la senzillesa).
Per què quedar-se a casa és la nova trinxera?
La societat del rendiment ens exigeix estar disponibles sempre. Activem les nostres vides, som productius a cada moment. Byung-Chul Han denuncia com aquesta pressió ens esgota sense remei.
La hiperconnexió constant i l’autoexplotació ens persegueixen. L’obsessió per mostrar cada instant de les nostres vides a les xarxes socials ens erosiona la capacitat de descans. Hem perdut el gust pel silenci.
Quedar-se a casa és la forma més lúcida de resistència. Desactiva l’imperatiu de la productivitat total.
El capitalisme contemporani, segons Han, “odia el buit i el silenci”. Ens ha ensenyat a témer les hores mortes. A no tenir estímuls constants. A necessitar una prova digital que estem “fent” alguna cosa. Un error fatal per al nostre benestar.
Però és precisament en aquest temps improductiu, anònim i silenciós on som més sobirans. Allunyats del soroll exterior, recuperem el dret a escoltar-nos. A existir sense que ningú mesuri el nostre rendiment. Aquest és el secret millor guardat per recuperar el control.
La “hogarterapia”: un refugi imprescindible
La defensa de la llar no implica un aïllament romàntic. Ni tampoc abandonar la vida social. Es tracta de reclamar un espai on el silenci no produeixi culpa. Un lloc on viure sense testimonis. Sense mercat, sense l’obligació de mostrar-se.
Aquesta idea connecta amb la “hogarterapia”. Una tendència que proposa convertir l’habitatge en un entorn sa. Equilibrat i conscient, capaç de sostenir el nostre benestar emocional. Una solució oculta per a l’estrès diari.
La nostra casa, més que un espai funcional, es transforma en un exoesquelet. Un llar-temple que ens protegeix i ens regenera. En “encendre el foc” de la llar, podem potenciar la nostra salut.
Ens ajuda a retrobar el propòsit vital. A recuperar la calma davant de l’estrès constant. Millora les nostres relacions. Estimula la creativitat. Fins i tot pot ajudar a ordenar les finances des d’un major equilibri intern. Sota aquest sostre, la vida recupera el seu ritme propi.
El silenci és moviment interior
No es tracta només de quietud. La monja zen Kankyo Tannier, autora de La màgia del silenci, ens recorda un detall crucial. “Quedar-se a casa no significa quedar-se quieta”. El silenci també és moviment interior. I com millor ens coneixem, menys por tenim de quedar-nos a soles amb nosaltres mateixos.
En la mateixa línia, Marie Kondo reivindica els “desfogaments creatius”. Són activitats senzilles. Ens reconnecten amb la nostra brúixola interna. Ens retornen la sensació de significat. (Potser és hora de desempolsegar aquell hobby oblidat).
Aquesta obligació de ser feliç genera una pressió devastadora. Hem convertit la felicitat en un mandat individual. Byung-Chul Han, amb la seva lucidesa habitual, ens ofereix una sortida. Un truc inesperat per desconnectar de la pressió.
Una decisió intel·ligent per al nostre dia a dia
Potser és el moment de reconsiderar la nostra relació amb l’activitat constant. La urgència del dia a dia ens atrapa. Però l’oportunitat de reconnectar amb nosaltres mateixos, a casa, és imprescindible. No la deixem escapar.
Queden poques oportunitats per aplicar aquesta filosofia. La llei del soroll i la productivitat canvia cada dia. Però la resistència comença per un mateix. Per la pau que trobem darrere de la nostra porta.
Has fet una decisió intel·ligent llegint això. Potser és el moment d’apagar el telèfon i gaudir del silenci, oi?