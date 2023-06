L’Eurocambra vol estendre la negociació col·lectiva al 80% de treballadors

El Ple del Parlament Europeu ha demanat aquest dijous una ampliació de la cobertura de la negociació col·lectiva perquè aquesta empari almenys al 80% dels treballadors de la Unió Europea d’aquí al 2030, per tal de millorar les seves condicions de vida i ocupació. Els eurodiputats han aprovat la resolució que inclou aquesta petició per 483 vots a favor, 38 en contra i 100 abstencions, ja que consideren que la negociació col·lectiva és una eina fonamental per al bon funcionament de l’economia social de mercat.

En concret, el text que ha presentat i ha remès Europa Press, sol·licita tant a la Comissió Europea com als Estats membre de la UE que es comprometin a augmentar la cobertura de la negociació col·lectiva almenys al 80% per al 2030, perquè estiguin coberts a través de sindicats o altres organismes a fi de negociar els termes i condicions del seu ús. Exigeixen també la participació adequada i consultes amb els interlocutors socials i volen que la UE abordi les pràctiques antisindicals.

La Comissió Europea demana la millora de la negociació espanyola

L’estat espanyol és un dels membres de la Unió Europea amb la negociació col·lectiva més feble. Paral·lelament a les exigències del Parlament Europeu en la millora del diàleg entre empreses, institucions i treballadors, la Comissió Europea ha enviat aquest dijous a Espanya un dictamen motivat que dona dos mesos al govern espanyol per incorporar la directiva sobre condicions de treball transparents i previsibles a la seva legislació nacional.

Amb les noves normes, els treballadors tenen, per exemple, dret a una major previsibilitat en relació amb les assignacions i el temps de treball, així com a rebre informació puntual i més completa sobre els aspectes essencials de la seva feina, com el lloc d’ocupació i la remuneració. Segons els càlculs de Brussel·les, aquestes noves normes també beneficiaran en particular a entre dos i tres milions de treballadors amb formes precàries d’ocupació.