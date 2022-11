Els camioners anuncien una nova aturada “indefinida” a tot l’Estat

Convocada una nova vaga de camioners per reclamar millores laborals. Aquest dilluns, la Plataforma en Defensa del Transport ha anunciat que el proper 14 de novembre començarà una aturada “indefinida” de transportistes a tot l’Estat espanyol. La proposta ha rebut un 86% de vots a favor de l’assemblea i, per això, els membres de l’organització han informat que la mitjanit de diumenge vinent s’iniciarà una vaga a escala estatal. En una roda de premsa posterior a l’assemblea de la plataforma celebrada aquest dilluns, el portaveu de la plataforma, Manuel Hernández, ha recordat que se’ls demana un temps per “fer uns canvis que demanen des de fa molt” i insisteix que el que no tenen “és temps”. Ha explicat que cada dia succeeixen “tragèdies familiars” i que “s’estan donant casos de suïcidi”.

Suport de la ramaderia i l’agricultura

La plataforma ha confirmat que aquesta “aturada nacional” té el suport d’altres sectors d’activitats que també estan patint les conseqüències de l’escalada de costos, com la ramaderia i l’agricultura. Hernández ha avisat a l’administració que “ha de reaccionar ràpidament, ser responsable i evitar el que està per venir”. Segons l’entitat, són més de 200 autònoms i petites empreses de transport les que es veuen obligades a tancar cada mes.

Camions a la Zona Franca durant la marxa lenta del març de 2022 per protestar contra l’escalada de preus | ACN

La ministra demana responsabilitat als transportistes

Just abans de l’inici de l’assemblea de la plataforma, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha demanat “responsabilitat” als camioners per evitar una nova aturada al sector. Sánchez, en una entrevista aquest dilluns a TVE, ha recordat que estem vivint un “moment complex” i els demana que valorin “el que s’ha aconseguit” amb el diàleg entre l’administració i el sector fins ara.

La ministra ha assegurat que “es poden reconduir” els desajustaments i insisteix que el govern espanyol “ha complert amb tots els acords assolits amb el sector”.

La vaga del març

La Plataforma en Defensa del Transport ja va convocar una aturada a tot l’Estat al març d’aquest any per l’encariment del carburant. Les protestes, mobilitzacions i aturades dels camioners van provocar una important afectació a les cadenes de subministrament de tot el territori que es va allargar durant gairebé tres setmanes. L’entitat va donar per acabada la mobilització a la primavera quan van considerar que les concessions del govern espanyol van ser suficients. Entre les mesures, es va anunciar una rebaixa en els combustibles.