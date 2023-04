Sánchez Llibre ataca el Govern: “Fan polítiques de decreixement econòmic”

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, continua rebatent les decisions que prenen les autoritats i el govern referents al que ell considera “millores per la societat”. Aquest cop, Sánchez Llibre ha demanat frenar “les polítiques de decreixement econòmic generades pels populismes” i ha criticat el rebuig “d’infraestructures estratègiques” com l’ampliació de l’Aeroport del Prat o que es pugui deixar perdre la Ryder Cup de Golf el 2031, amb un impacte econòmic estimat de 1.300 milions d’euros.

En una intervenció en un debat organitzat per El Economista aquest divendres, Sánchez Llibre també ha reclamat aplicar “una fiscalitat competitiva que acabi amb l’excés de voracitat fiscal” de Catalunya. El president de la patronal ha subratllat que el país continua sent un motor industrial tecnològic, turístic i exportador. Per això, ha criticat durament les polítiques que s’han anat aprovant fins ara, ja que ell mateix ha considerat que no es troben a l’altura de les circumstàncies.

El traspàs de Rodalies i la millora de la indústria

D’altra banda, en la seva intervenció, Sánchez Llibre ha apostat perquè el servei de Rodalies sigui assumit pel Govern. En aquest sentit, ha calculat que el funcionament del servei es resoldria “satisfactòriament en els propers 4 o 5 anys”. I és que, segons el president de Foment del Treball, Rodalies no ha acabat d’explotar tot el potencial que té i seria molt més efectiu que fos gestionat pel govern català, que té més presents les prioritats de la xarxa ferroviària.

El president de la patronal també s’ha referit al Pacte Nacional per a la Indústria, que preveu que el sector industrial representi el 25% del PIB el 2030. “Hem de crear un clima que permeti captar projectes com el d’albergar la fàbrica més gran de xips del Sud d’Europa o que Catalunya esdevingui un hub gasístic d’hidrogen verd”, ha remarcat.