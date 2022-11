El PIB català creix un 0,1% al tercer trimestre i s’apropa a l’estancament

El PIB català s’estanca durant el tercer trimestre amb un creixement del 0,1%, una caiguda d’1,3 punts percentuals en comparació amb l’anterior. Segons les dades publicades per l’Idescat, en tancar el mes de setembre l’economia del país mostra una tendència similar a l’espanyola i l’europea, si bé lleugerament pitjor. En el mateix període de tres mesos, el producte interior brut dels veïns comunitaris ha crescut un 0,2%, el mateix ritme que l’estimat per a Espanya per l’Institut Nacional d’Estadística.

Si s’observen les dades interanuals, en comparació amb el tercer trimestre del 2021 Catalunya ha crescut un 4%. La variació any a any cau en comparació amb el segon trimestre d’enguany en prop d’un punt, en tant que entre el maig i l’agost l’economia del país havia accelerat un 4,9% respecte de l’any anterior.

Composició interna

L’agricultura ha estat el sector més castigat durant el trimestre, amb una caiguda del valor afegit brut superior als tres punts. Així, en comparació amb el 2021, el sector primari del país aporta a l’economia catalana un 15% menys. La indústria registra uns resultats complexos: si bé creix dues dècimes en termes intertrimestrals, la comparació amb el 2021 la deixa prop de 2,5 punts en negatiu. El principal motiu de l’alentiment de la facturació industrial és l’augment dels preus de l’energia, que durant l’estiu del passat exercici encara estava lluny de notar-se. Els sectors industrial amb pitjor rendiment han estat la producció farmacèutica i la maquinària, mentre que l’automoció, a la baixa durant mesos, mostra els seus primers signes de recuperació després de la crisi de matèries primeres.

Per altra banda, el sector serveis torna a ser el principal motor econòmic del país. Si bé trimestre a trimestre les dades del sector són lleugerament negatives, l’acceleració en comparació amb l’estiu del 2021, encara sota els efectes d’algunes restriccions sanitàries, s’eleva fins al 6% interanual –contra el 7,1% de l’anterior trimestre–. El sector aeri, unit a la restauració i l’hoteleria, sostenen el rendiment del terciari català; tot i que també aguanten activitats com l’emmagatzematge i transport de productes o el comerç a l’engrós.

Finalment, la construcció és l’únic dels grans sectors estudiats que no cau en termes intertrimestrals. L’edificació catalana creix un 2,7% en comparació amb l’any passat, i manté al tercer trimestre la seva aportació a l’economia si es compara amb el període comprès entre l’abril i el juny.