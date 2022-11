Patronals, Cambra i Cercle alerten del drama de renovables a Catalunya

Els presidents de Pimec, Cecot, el Cercle d’Economia i la presidenta de la Cambra de Barcelona han reclamat, una vegada més, el suport de l’administració per solucionar l’endarreriment de Catalunya en matèria de renovables, que precisament aquest divendres el mateix Govern ha xifrat en una dècada. En la cloenda de la 27a Jornada dels Economistes, el president de Cecot, Xavier Panés, ha titllat la situació “d’escàndol”, assegurant que “és un drama i que no hi ha manera d’agilitzar una cosa que aparentment és tan fàcil” en aquest cas Panés ha afegit que les empreses estan tenint problemes amb la Generalitat i els ajuntaments amb temes com impacte paisatgístic o els permisos. En aquest sentit, Panés ha assegurat que la solució “ja hi és” però no s’aplica perquè es dificulta la iniciativa privada en projectes tant d’autoconsum elèctric com de generació solar i eòlica.

En la mateixa línia s’ha pronunciat el president del Cercle d’Economia, Jaume Guardiola, que ha afirmat que en els darrers deu anys a Catalunya “no s’ha fet absolutament res”. “Mentrestant l’Estat espanyol en el seu conjunt ha passat del 20 a estar per sobre del 50%. La comparació fa angúnia”, ha asseverat. A parer seu, caldrà fer una inversió de més de 50.000 milions d’euros per solucionar una situació que ha qualificat “d’urgència”.

El president de Pimec, Antoni Cañete, ha dit que Catalunya té “un gran problema” pel que fa a la transició energètica. “Fa molts anys que no fem els deures”, ha apuntat en descriure l’evolució dels darrers lustres com “la història d’un fracàs” que queda patent miren les estadístiques de megawatts instal·lats any a any en energies renovables. Finalment, la presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca, ha recordat la proposta de crear un comissionat amb rang de conselleria transversal per abordar aquest repte des de la Generalitat. “Potser amb el nou Govern és més fàcil que sigui tot d’un color”, ha afegit.

Un aeroport més connectat

En la mateixa intervenció, també s’ha obert debat sobre la possible ampliació de l’aeroport, Cañete ha aprofitat per reivindicar la nova estratègia de Pimec presentada aquesta mateixa setmana assegurant que “estem en posicions maximalistes i extremistes que no permeten el diàleg i la generació de consensos”. En aquesta línia ha afegit que “des de l’àmbit econòmic i empresarial proposem una taula de consens per aconseguir que seguim sent un actor important a escala global”. Guardiola, per la seva part ha afegit que considera que “necessitem un aeroport amb més connexions internacionals i amb una funció de hub ben entesa”. Panés, per la seva part, ha considerat que “la discussió no és si cal o no fer una ampliació sinó com s’ha de fer, ja que l’ampliació és necessària pel creixement del país”. Roca, per últim, ha apuntat que “l’ampliació de l’Aeroport s’ha de parlar en el marc d’un pla general d’infraestructures on s’ha de tenir en compte Girona i Reus i que contempli connexions intercontinentals que potenciïn l’economia del coneixement”.

Un dèficit en infraestructures vergonyós

Un dels altres temes plantejats pel moderador de la taula, l’encara rector de la UPF i exdegà del Col·legi Oriol Amat, ha estat el dèficit en infraestructures que pateix el país. Un tema que també ha generat consens entre els quatre ponents. Roca, per una part ha exigit que si una obra finalment no ex pot executar, els recursos amb els quals s’hauria de fer passin a la Generalitat i que aquesta els executi l’any següent, perquè així aquesta inversió no es perdria, ja que el país necessita una inversió aproximada de 45.000 milions d’euros per estar al dia.

En aquesta línia, Panés ha etzibat que Espanya ha aconseguit que els catalans no s’escandalitzin quan veuen l’enorme dèficit d’infraestructures que pateixen. En aquesta línia, guardiola ha assegurat que l’assignació pressupostària de Catalunya no està al nivell que toca i que l’execució és dramàtica. Ara bé, també ha reclamat que s’han de mirar el nivell d’execució de la Generalitat, que també és igualment dramàtic. Per últim, Cañete, ha recordat que si una empresa privada contractés un director d’inversions i només executés el 30% del previst el més normal seria que acabés al carrer. Alhora, ha proposat que si alguna administració no executa el que hauria, se li hauria d’aplicar un recàrrec, tal com passa amb Hisenda.

Finalment, el degà i la vicedegana del Col·legi d’Economistes de Catalunya Carles Puig de Travy i Àngels Fitó han clos la jornada agraint a ponents i assistents la seva presència i reivindicant la participació dels economistes en tots els àmbits de la societat i l’economia.