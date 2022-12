Les pensions pujaran un 8,5% per adaptar-se a la inflació

Les pensions contributives pujaran un 8,5% el 2023. La confirmació de l’Índex de Preus del Consum de Novembre, la darrera del cicle anual per al càlcul d’aquests subsidis –encetat el desembre del 2021– , tanca la revalorització anual, que s’iguala a la inflació. Així, amb una inflació a dotze mesos del 8,46%, el ministeri de Seguretat social arrodonirà la pujada de les pensions fins als vuit punts i mig, així com la quantia de l’Ingrés Mínim Vital.

Costos per a la Seguretat Social

Segons els càlculs del ministeri de Seguretat Social, la pujada del 8,5% de les pensions contributives suposarà una càrrega per a l’Estat d’uns 12.700 milions d’euros, a l’ordre d’uns 150 milions per cada dècima d’augment. Les xifres del Banc d’Espanya són més expansives: amb una pujada estimada de 180 milions d’euros per cada 0,1% que pugen els subsidis, l’ens monetari afirma que el creixement definitiu costarà 15.300 milions d’euros.

El vicepresident executiu de la CE, Valdis Dombrovskis / EP

Les xifres definitives confirmen l’alerta de la Comissió Europea. Ja des de principis del curs, el govern comunitari reclamava a l’executiu de Sánchez que desvinculés les pensions del creixement dels preus de consum. El vicepresident executiu de la CE, Valdis Dombrovskis, ha reiterat durant mesos la seva preocupació per un sistema de pensions que veu, en aquests termes, “insostenible”. Tant és així, de fet, que l’executiu de la Unió ha advertit aquest mateix mes de desembre que els fons europeus estan associats a la sostenibilitat fiscal del país. “Si es considera que no s’han assolit totes les fites associades a un tram, se suspendrà parcialment el pagament”, han avisat.

Les no contributives, a major ritme

Les pensions no contributives, no subjectes a la pujada de la inflació, augmentaran el 2023 per sobre d’aquest muntant. Segons l’acord tancat pel govern espanyol amb el grup de Bildu al congrés per als pressupostos del 2023, aquests subsidis pujarien un 15%, al ritme que es va aplicar el passat mes de juliol. Així, es concreta la pujada de la dada de pensions, que havia quedat en l’aire en la redacció dels pressupostos generals de l’Estat. Tot i això, el 8,5% entrava dins dels càlculs de l’executiu espanyol.