El deute públic a l’eurozona tanca en el 93% del PIB

El deute públic a l’eurozona va tancar el tercer trimestre en el 93% del PIB, al voltant d’un punt menys respecte al segon trimestre (94,2%). Segons les dades publicades aquest dilluns per l’Eurostat, la millora d’aquesta ràtio es deu al fet que l’economia va créixer a un major ritme que el deute públic en termes absoluts. D’aquesta manera, els resultats milloren i sembla que cada vegada hi ha menys endeutament. La tendència també es va repetir a la Unió Europea, on el deute públic va passar d’un 86,4% el segon trimestre al 85,1% actual. Tot i això, l’estat espanyol continua sent un dels països amb més endeutament.

L’Eurostat ha anunciat que l’eurozona i la UE han acabat el tercer trimestre amb un deute públic menor al del trimestre anterior. En aquest sentit, molts dels països que conformen ambdues zones geogràfiques han experimentat reduccions del deute. L’estat espanyol, però, no n’és un. De fet, espanya continua presentant una de les ràtios més elevades entre els estats membres, amb un deute públic del 115,6% del PIB. Només la superen Grècia (178,2%) i Itàlia (147,3%). Pel que fa els països en millor posició en deute públic hi ha Luxemburg (24,6%), Bulgària (23,1%) i Estònia (15,8%).

Xifres de dèficit públic europeu

El desequilibri pressupostari negatiu de la Unió Europea (UE), és a dir, el seu dèficit públic, va créixer en el tercer trimestre de 2022 al 3,2% del PIB des del 1,8% dels tres mesos anteriors, mentre que en l’eurozona també va créixer al 3,3% des del 2%, amb Romania com el país amb major dèficit, amb un 6,3%, seguit d’Hongria, amb un 6,1%, segons dades d’Eurostat. Quant a Espanya, el desfasament en els comptes públics en el tercer trimestre de 2022 va ser del 4,2%, comparat amb el 3,7% dels tres mesos previs, però millora la xifra del 7,2% anotada en el tercer trimestre de 2021.