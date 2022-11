L’IPC cau per sota del 7% per primer cop des del gener

L’índex de preus de consum (IPC) a l’estat espanyol continua en el camí de la contracció. Després d’assolir al juliol el màxim històric de 10,8 punts, les mesures de contenció de preus i la baixada dels costos energètics han fet caure la inflació per sota del 7% per primer cop des del gener. Així, amb un retrocés del 0,5% en comparació amb l’octubre, aquest novembre la xifra s’ha situat en el 6,8%, segons les dades avançades de l’Institut Nacional d’Estadística.

Així, l’indicador d’inflació es troba en el seu punt més baix des de la invasió russa a Ucraïna -si bé al gener ja marcava un elevat 6,1%-. Segons l’Institut, la rebaixa als preus dels carburants, que porten setmanes en caiguda -especialment el dièsel- així com dels subministraments, amb la llum al capdavant, han estat els responsables de la baixada de la inflació. La nova temporada al retail tèxtil, a més, ha suposat un augment dels preus de roba i calçat més moderat que ara fa un any, cosa que ha ajudat a contenir l’índex.

La subjacent no es destensa

La inflació subjacent, la que exclou l’energia i els aliments no elaborats, no mostra encara vises de caure. De fet, registra un moderat creixement, en aquest cas d’una dècima, fins al 6,3%. Així, les dades del novembre per a l’Estat espanyol, que encara han de ser confirmades per l’INE a mitjan mes de desembre, mostren que el sostingut encariment dels subministraments ha deixat efectes sostinguts sobre els preus d’altres productes, com ara els aliments processats o la roba.

Per la seva banda, l’IPC harmonitzat -calcul·lat sobre la base dels preus del 2015- cau per sobre del general, en unes set dècimes, fins a situar-se en el 6,6%. També mostra una contracció intermensual de mig punt, lleugerament més elevada que la de l’IPC.

L’alimentació, al capdavant

Les darreres xifres definitives dels preus de consum a l’Estat van confirmar que l’alimentació és el sector que, ara per ara, sosté l’elevada inflació. L’informe de l’octubre situava l’índex de preus del sector alimentari en 14%, unes xifres de rècord. Si bé les dades sectorials no estaran disponibles fins a la confirmació definitiva, no sembla que hi hagi un canvi de tendència de cara a les festes.