L’increment del preu de l’energia dispara el dèficit comercial espanyol

L’estat espanyol és considerat un país importador, és a dir, la producció pròpia per exportar no és un dels forts del territori. Tot i això, la diferència entre les importacions i les exportacions de l’Estat (dèficit comercial) ha estat molt més gran a causa de l’augment del preu de l’energia, una de les majors importacions del territori. El dèficit comercial va aconseguir els 53.437,1 milions d’euros fins al setembre, la qual cosa suposa multiplicar per quatre el dèficit de 13.267,4 milions del mateix període del 2021, segons les dades publicades aquest dijous pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

En concret, el preu de l’energia ha fet pujar les importacions un 39,8% fins als 340.110,5 milions d’euros, un màxim històric. El preu de les exportacions també va repuntar un 24,7%, fins als 286.673,4 milions d’euros, també rècord de la sèrie. Concretament, en volum, les exportacions van créixer un 4,8% interanual, ja que els seus preus aproximats pels índexs de valor unitari van augmentar un 18,9%, i les importacions es van incrementar un 10,6% interanual, pel fet que els seus preus van pujar un 26,4%. “Continua una tendència similar a la dels mesos anteriors, amb importacions i exportacions creixent a un elevat ritme interanual en termes nominals”, ha explicat la secretària d’Estat de Comerç, Xiana Méndez, en un comunicat, en el qual també ha destacat que l’evolució en volum de les exportacions i importacions és “molt favorable”, ja que segueix en augment.

Creixement de vendes a dins i a fora de la Unió Europea

Les exportacions dirigides a la Unió Europea (62,3% del total) es van incrementar un 25,9% en els nou primers mesos de l’any. Les vendes a la zona euro (54,7% del total) van créixer un 25,2% i les destinades a la resta de la Unió Europea (7,6% del total) van augmentar un 31,4%. Igualment, les vendes a tercers destins (37,7% del total) van pujar també un 22,7% en aquest període, amb increments de les exportacions a Amèrica Llatina (31,4%), Amèrica del Nord (29,7%), Orient Mitjà (26,5%), Àfrica (19,5%) i Àsia exclòs Orient Mitjà (6,7%).