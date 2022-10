El Govern rebaixa fins al 4,4% les previsions de creixement econòmic el 2022

Les previsions de creixement de l’economia catalana perden l’optimisme en una nova entrega d’estimacions del Producte Interior Brut (PIB) per aquest any i l’any que ve. D’aquesta manera, el departament d’Economia i Hisenda ha publicat aquest dijous que el PIB català creixerà un 4,4% aquest 2022 i s’espera un creixement del 1,7% pel 2023. En aquest sentit, es disminueix el creixement que s’havia previst en les últimes dades que es van presentar a l’abril, on s’estimava que el PIB creixeria un 4,9% el 2022 i un 2,9% el 2023. Aquest retrocés es deu a l’impacte de la crisi energètica, la inflació i la caiguda de la confiança en els agents privats. La informació econòmica més recent “suggereix una desacceleració de l’activitat durant el tercer trimestre”, ha descrit el Govern en un comunicat.

Les dades de creixement del PIB català ja no són tan esperançadores com ho eren a l’abril. Tot i això, encara hi ha algunes xifres concretes que són més optimistes que la previsions de creixement d’altres actors privats i, fins i tot, de les internacionals. Si bé el creixement que prediu el Govern pel 2022 és molt similar al d’altres organismes, el del 2023 -en alguns casos- és un punt més alt del que s’espera. Tanmateix, el departament d’Economia ha explicat en un comunicat que les previsions reculen per l’alta incertesa en alguns sectors, sobretot en l’energètic: “El mercat de l’energia constitueix el principal risc de les perspectives econòmiques a escala europea”, ha explicat el Govern. A part, també ha afegit que pèrdua de renda real dels agents privats i la caiguda de confiança poden frenar el ritme de recuperació de la demanda interna i externa.

El mercat laboral recupera posicions

Un dels camps que sí s’espera que tingui un creixement més positiu és la taxa d’atur. En xifres concretes, l’atur seria del 9,5% aquest 2022 i baixaria fins el 9,4% durant el pròxim any, De fet, les previsions catalanes són les més baixes des del 2008. En el comunicat del Govern, pel 2022, les previsions apunten “a un augment moderat de l’ocupació equivalent a temps complet” del 2,5%, la qual cosa suposaria la creació de 85.000 llocs de treball i permetria superar els nivells d’abans de la pandèmia. Pel que fa el 2023 les estimacions preveu un augment del 1,2%, la qual cosa equival a la creació de 42.000 llocs de treball.

El consum a les llars condicionat per la inflació

El consum de les llars ha “moderat el seu creixement” a causa de la inflació i el Govern ha apuntat que s’espera que les pressions inflacionàries perdin força en la primavera del 2023. D’aquesta manera, les xifres de 2023 es poden mostrar en certa manera més esperançadores que les d’altres organismes perquè el Govern espera que la inflació es moderi, fent que el consum a les llars vagin tornant a la normalitat després de les crisis.

Pel que fa a la previsió d’enguany, el consum a les llars tindria un creixement del 1,9%, lleugerament per sobre del creixement de les administracions públiques (1,3%) i molt per sota del de la formació bruta de capital, que seria del 6%. Tot i això, la principal causa de la caiguda de la previsió pel 2023 és precisament la rebaixa de la formació bruta de capital al 2,3% a causa de “l’elevada incertesa, l’empitjorament de les condicions de finançament i la persistència d’alguns colls d’ampolla”.