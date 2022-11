El Govern augmenta l’Índex de Renda de Suficiència fins als 615 euros

El Govern ha acordat amb els agents socials el primer augment en més d’una dècada de l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya. Segons ha anunciat l’executiu, el compromís assolit amb els principals representants del diàleg social –les patronals Foment del Treball i Pimec i els sindicats UGT i CCOO– implica una pujada de l’IRSC del 8%, des dels 569,12 euros mensuals fins als 615. La renovació, segons reconeix la Generalitat en un comunicat, era una “demanda històrica” del món del treball i les organitzacions en defensa dels drets socials. Val a dir que la pujada és més modesta que la que els sindicats van proposar en primera instància a l’executiu, que s’elevava fins a un 12,5%, uns 639 euros.

L’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya és el llindar de càlcul de la situació de necessitat econòmica, al voltant del què es garanteix l’accés a prestacions com la Renda Garantida de Ciutadania. Va néixer com a substitut de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) espanyol, en origen molt més baix i adaptat al més baix nivell de vida de l’Estat respecte de Catalunya. Tot i això, l’indicador estatal havia avançat el català recentment, i actualment era 10 euros més alt. Amb aquesta actualització, l’IRSC “torna a situar-se clarament per sobre” de l’indicador espanyol.

Augment de les prestacions

La pujada de l’IRSC permetrà que més ciutadans catalans tinguin la possibilitat d’accedir a certes prestacions. Així, segons els càlculs de l’executiu, s’hauran de destinar uns 144 milions d’euros més a aquesta mena d’ajudes socials, en tant que més persones les podran demanar. La principal, afegeixen, serà l’esmentada Renda Garantida de Ciutadania.

Més enllà de l’augment pressupostari, executiu i agents socials han pactat reclamar a l’Estat Espanyol la gestió de l’Ingrés Mínim Vital –la recent prestació bàsica estatal–. Actualment en mans del ministeri de Seguretat Social, les autoritats catalanes asseguren que una descentralització de la competència permetria “rendibilitzar socialment la complementarietat de la RGC amb l’IMV”. En una recent compareixença a Catalunya, el ministre del ram José Luís Escrivá ja va apuntar a la possibilitat de cedir al país aquesta ajuda.

Impuls industrial

A banda dels acords en l’àmbit social, el Govern s’ha compromès amb els agents del diàleg social a “l’execució de la totalitat dels imports consignats en el Pacte Nacional per la Indústria”. La part corresponent al 2023 és d’uns 680 milions d’euros, dedicats a diferents vessants de l’activitat industrial a Catalunya, des de l’impuls de la sostenibilitat al sector secundari a l’atracció de nou talent o l’establiment de noves infraestructures necessàries per renovar el model productiu.