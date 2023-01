El preu del gas cau a Europa al seu mínim des de l’inici de la guerra

El preu del gas natural a Europa continua la seva marcada tendència descendent. El càlid hivern que gaudeixen especialment els socis més occidentals de la Unió, unit amb les mesures de control de preus acordades pels ministres d’Energia dels 27, han impulsat una caiguda de costos propera al 8%. El valor del fòssil s’ha moderat, segons ha avançat el portal Bloomberg, fins als 74,28 dòlars per Mwh al mercat de futurs holandès (TTF), la referència per a l’establiment del preu de l’electricitat al continent.

El principal avantatge de les elevades temperatures d’aquest hivern és el lent buidatge de les reserves de gas continentals. Els dipòsits de la Unió, si la calor es manté durant els pròxims mesos, podran superar l’hivern sense cap desproveïment; cosa que destensa el mercat energètic i, per tant, modera els futurs al centre del continent. També les decisions d’importació conjunta de gas natural liquat, principalment des dels Estats Units, han ajudat a sostenir la independència energètica de la Unió, limitant l’escalada de costos.

La primera gran escalada als preus del gas es va produir a finals de febrer, amb la invasió russa a Ucraïna. Després d’un inici d’any oscil·lant entre els 75 i els 100 euros per Mwh, els futurs gasístics es van disparar fins a fregar els 250 euros, en una escalada que, si bé es va contenir durant l’estiu, va arribar a finals d’agost a cotes properes als 400 euros, segons dades de l’exchange energètic ICE.

Moderació diversa

Tot i les importants pujades en el mercat diari patides pels principals socis europeus en les darreres jornades, el continent sembla deixar enrere els elevats costos elèctrics. En un màxim setmanal Portugal i l’Estat espanyol s’eleven, segons dades del portal Eu Energy Live, fins als 137 i 139 euros per Mwh respectivament; mentre que Alemanya, França, Holanda o Bèlgica superaran demà els 146 euros. Les prediccions per al pròxim dimarts queden extremadament lluny dels prop de 700 euros per Mwh a què es va enfrontar la república federal a finals de l’agost d’enguany. Només Grècia superarà demà els 200 euros –269, en concret– mentre que algunes regions del mercat suec reduiran el cost elèctric fins als 101 euros per Mwh.

Acord al límit

Després de mesos d’estira-i-arronses sota la presidència del ministre d’energia txec Josef Síkela, els representants energètics dels 27 van arribar finalment el passat 20 de desembre a un acord per establir un control de preus gasístics. La tensa entesa, després de mesos de negociacions infructuoses, va desencallar també altres qüestions rellevants per al control dels costos energètics al continent, com el paquet de mesures per accelerar la instal·lació de renovables o els acords conjunts per a la compra de gas natural liquat a altres mercats. En declaracions recollides pel portal nord-americà, el canceller alemany Olaf Scholz ha celebrat que els diversos pactes –d’entre els que destaca la diversificació de mercats energètics– “estan construint una Europa independent del gas rus a llarg termini”.