Foment amenaça en portar al TC l’impost a les grans fortunes

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha assegurat aquest divendres que si el govern espanyol aprova l’impost a les grans fortunes al Congrés dels Diputats “Foment farà tot el possible per presentar davant del Tribunal Constitucional un recurs d’inconstitucionalitat” per forçar la seva eliminació a través dels grups parlamentaris que comparteixin la posició amb Foment del Treball. En aquesta línia Sánchez Llibre ha insistit que aquest impost proposat per l’executiu de Pedro Sánchez és “precipitat, poc rigorós, populista i electoral”, en unes declaracions a Cuatro. Per acabar-ho d’adobar el president de Foment ha recordat que el mateix PSOE ja va rebutjar el passat 7 de juliol una proposta semblant d’Unidas Podemos al·legant que es tractava d’una proposta “no consensuada” amb risc d’encavalcament i dubtosa capacitat recaptatòria.

Alhora, Sánchez Llibre ha aprofitat l’ocasió per tornar a carregar contra l’existència de l’impost de patrimoni recriminant que “no existeix en cap país amb un sistema democràtic”, afegint que aquest nou impost se superposaria perquè qui l’hauria de pagar és la mateixa gent que ja paga l’impost de patrimoni, posant en dubte, una vegada més, la constitucionalitat de l’impost.

María Jesús Montero, ministra d’Hisenda / Gustavo Valiente – Europa Press

A més, Foment alerta que l’impost suposa una “recentralització” i “va en contra de la capacitat normativa de les comunitats autònomes sobre els impostos cedits”. A més, l’entitat es mostra preocupada perquè la nova mesura impositiva pugui expulsar patrimonis individuals i perjudicar la creació de riquesa. A banda de denunciar que la pujada es planteja des d’un debat “ideològic”, la patronal catalana considera que es tracta d’un impost “confiscatori”.

Cal recordar també que ja fa un any Foment va presentar, a través del Partit Popular, un recurs d’inconstitucionalitat davant el TC per a eliminar l’Impost de Patrimoni, “perquè el considerem confiscatori i de dubtosa constitucionalitat”. El tribunal encara no ha decidit si és constitucional o no. “Si acaba aprovant-se aquest nou impost en el Congrés dels Diputats, acudirem una altra vegada al TC a través del partit polític que vulgui recollir el nostre posicionament”, ha reiterat el president de Foment.

Per acabar, Sánchez Llibre ha valorat positivament la rebaixa de dos punts percentuals del tipus nominal de l’impost de societats per a les empreses amb xifra de negocis inferior al milió d’euros. Encara que també ha demanat al govern espanyol que deflacti la tarifa de la renda de totes les persones físiques a Espanya perquè no té sentit que es recapti per la inflació al voltant de més de 32.000 milions d’euros i que aquests impostos no reverteixin al consumidor. “El que hauria de fer el govern espanyol és deflactar l’IRPF de totes les persones físiques, de tot el món. Aquesta seria una mesura positiva i objectiva”.