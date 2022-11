Europa ajorna de nou el límit al preu del gas després d’un “debat acalorat”

El Consell d’Energia de la Unió Europea, la reunió dels ministres d’energia dels 27, ha tornat a prorrogar la decisió definitiva sobre el control als preus del gas. Després d’una darrera proposta estàtica, que col·locava el topall de costos als 275 euros el MWh amb mesures per a l’adaptació als mercats globals –que l’Estat espanyol o Polònia havien considerat “una broma”– els titulars de transició energètica dels països membres de la UE han traslladat el debat definitiu de la mesura al pròxim 13 de desembre.

Segons el ministre d’Indústria i Comerç de la Repúblic Txeca, Josef Síkela, els representants europeus han tingut un debat “bastant acalorat” en què no s’ha arribat a cap compromís per al control del preu del gas. El delegat txec –país que ocupa, a més, la presidència de torn de la UE– s’ha mostrat, però, optimista de cara al pròxim mes. “No hem destapat el xampany, però l’ampolla continua refredant-se a la nevera”, ha ironitzat.

Les posicions, segons ha comunicat Síkela a la roda de premsa posterior a la trobada del Consell de l’Energia, són “encara molt divergents”. El ministre txec ha declarat que el debat d’avui ha servit per “assentar les bases per a l’acord del desembre” –si bé ja havia fet la mateixa apreciació al mes d’octubre, quan “profundes diferències” van fer posposar la signatura del pacte fins aquest mateix vespre–. L’aliança pel control del gas, però, s’ha de tancar en el període marcat. “Hi ha massa en joc”, ha etzibat Síkela.

La vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, a la roda de premsa del Consell de Ministres / ACN

Altres acords enquistats

La comissària europea d’energia, l’estoniana Kadri Simson, ha recordat la necessitat d’aprovar, a banda del topall al preu del gas, el mecanisme de solidaritat que activaria la transferència de gas cap als països més deficitaris, per tal que “cap estat membre es trobi sol en cas d’emergència”. Tampoc s’ha acordat una estratègia de compra conjunta de gas per al conjunt de la Unió; ni un procediment continental homologat per a la concessió de permisos a projectes de renovables.

Tot i que confirma que “no s’esperava” arribar a tots aquests acords, la comissària s’ha declarat confiada a arribar a un “acord fonamental” per a la política energètica de la Unió. “Tot i haver-hi diferents tesis a la sala, és possible trobar una solució que compti amb un ampli suport”, ha confirmat Samson, tot i que descarta retallar el llindar de preus per sota dels 200 euros. El topall, afirma, “no gira entorn d’una xifra sinó que és un tot complex”.