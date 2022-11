L’estat rebrà més de 37.000 milions per la transició verda i econòmica

L’estat espanyol rebrà un total 37.300 milions d’euros en finançament europeu fins al 2027 per accelerar la transició verda, finançar la innovació i la digitalització, augmentar la taxa d’ocupació i millorar els serveis socials en l’àmbit local. Segons ha publicat aquest dilluns la Comissió Europea, aquestes ajudes a Espanya s’emmarquen dins de l’Acord d’Associació entre Espanya i la mateixa Comissió on s’exposa l’estratègia i els detalls sobre aquestes inversions.

La gran majoria dels 37.000 milions que rebrà Espanya aniran destinats a les regions menys desenvolupades de l’Estat que rebran el 50% dels fons, és a dir 18.650 milions. Les comunitats que rebran aquests fons són Andalusia, Extremadura, Castella-la Manxa, Ceuta i Melilla. A part, les Illes Canàries, que són considerades com a regió ultraperifèrica de la UE, rebran una assignació suplementària de 673 milions d’euros per fer front a les conseqüències socioeconòmiques de la llunyania respecte del territori continental de la UE.

Aquests fons arribaran en el marc de la política de cohesió, i en cooperació amb la Comissió. Concretament per poder rebre’ls cada estat membre ha d’elaborar un Acord d’Associació per a la programació d’inversions amb els fons de la política de cohesió (FEDER, FSE+ i el Fons de Cohesió), l’FTJ i el FEMPA durant el Marc Financer Plurianual. Aquests Acords d’Associació s’articulen al voltant de les prioritats de la UE i exposen les prioritats estratègiques i d’inversió que ha identificat cada estat membre. L’Acord d’Associació amb Espanya aplana el camí per a l’execució de 45 programes. L’Acord d’Associació amb Espanya és el vint-i-quatrè que s’adopta dins de la UE, després dels de països com Alemanya, Àustria, Finlàndia, Dinamarca, França, Suècia, Països Baixos, Polònia, Portugal, o Itàlia entre d’altres.

Recerca, digitalització i economia verda

Del total de fons que rebrà Espanya en els pròxims cinc anys, 9.000 milions provindran del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, més conegut com el fons FEDER. Aquests aniran destinats exclusivament a la transició verda en pro d’una economia competitiva, eficient en l’ús de recursos i neutra des del punt de vista climàtic. D’aquest import, 1.800 milions d’euros aniran destinats a què Espanya estalviï el 39,5% d’energia primària el 2030, tal com estableix el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima de la UE. Paral·lelament, el FEDER també posarà a disposició d’Espanya 3.300 milions d’euros per assolir l’objectiu de produir el 74% de l’energia a partir de fonts renovables el 2030. De la mateixa manera, el FEDER contribuirà a la prevenció dels desastres naturals i a la resiliència davant dels desastres, com ara les inundacions, els incendis i les sequeres.

Els FEDER també aportaran uns altres 8.500 milions, en aquest cas per impulsar el creixement, la competitivitat i la productivitat de les petites i mitjanes empreses (pimes) mitjançant inversions que fomentin la recerca i la innovació en sectors d’alt valor afegit. Per últim, Espanya també part de les ajudes per part del Fons de Transició Justa (FTJ), del qual rebrà 870 milions d’euros que haurien de garantir que la transició verda sigui justa i equitativa. L’FTJ donarà finançament a regions que han tancat o tenen previst de tancar mines de carbó, plantes industrials intensives en carbó i centrals elèctriques de carbó.

Millora del mercat de Treball

Aquestes ajudes europees també aniran destinades a millorar el mercat de treball espanyol gràcies a 11.300 milions d’euros provinents del Fons Social Europeu (FSE) en cohesió social i ocupació. L’FSE se centrarà especialment en l’ocupació de les dones, el jovent, els treballadors poc qualificats i les persones d’origen migrant, en consonància amb el Pla d’Acció del Pilar Europeu dels Drets Socials. Segons la Comissió, les iniciatives que es deriven d’aquesta part dels fons buscaran fomentar la contractació d’aturats de llarga durada i de persones de grups vulnerables, com ara les persones amb discapacitat, i la conversió de contractes de pràctiques a indefinits per donar suport a la nova reforma del mercat de treball espanyol.

A més, Espanya rebrà uns altres 4.000 milions d’euros ajudaran a millorar les condicions de vida de les persones vulnerables a través d’itineraris d’integració amplis i el reforç dels serveis socials. Es destinaran també uns 1.000 milions d’euros específicament a la lluita contra la pobresa i a la protecció dels drets dels infants a l’educació i l’accés als serveis socials. El Fons millorarà el benestar dels menors vulnerables, per exemple amb la integració dels menors amb discapacitat en l’educació ordinària i el reforç del suport pedagògic per prevenir l’abandonament escolar. El finançament també millorarà la qualitat i l’eficàcia de l’atenció primària. Donarà suport a la construcció, reforma i modernització de centres de salut i hospitals i permetrà que Espanya inverteixi en equipament necessari per a l’atenció especialitzada.