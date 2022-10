L’Estat ingressarà 300 milions menys per rendiments de patrimoni

Els ingressos patrimonials de l’Estat cauran el 2023. Les diverses taxes sobre la riquesa existents a l’Estat espanyol aportaran el 2023 als comptes públics uns 6.140 milions d’euros, segons les previsions registrades a la partida d’ingressos dels pressupostos generals de l’Estat del 2023, una caiguda propera al 5% en termes interanuals.

La caiguda es nota especialment en la principal partida d’ingressos dins dels patrimonials. Les entrades als comptes públics per dividends i participacions en beneficis empresarials cauran el pròxim exercici fins als 2.589 milions d’euros, una caiguda de 700 milions en termes interanuals. El 2022, les previsions de l’Estat per rendiments corporatius escalaven fins als 3.244 milions, la partida patrimonial més important de l’any.

Enguany aquest títol se l’emporten les rendes per concessions i aprofitaments especials de béns públics. La partida d’ingressos esperada per al 2023 ascendeix fins als 2.626 milions d’euros, una escalada propera als 600 milions en un any en només un exercici, una acceleració propera al 30%, de les més rellevants del projecte de llei presentat per Afers Econòmics i Hisenda.

A prop de les dues partides patrimonials principals es queden els interessos de préstecs concedits per l’Estat, que deixaran a les arques públiques el 2023 un muntant total de 900 milions d’euros. Els ingressos per aquesta mena d’actius també cauen, en aquest cas en prop de 75 milions, als volts del 8% menys en termes interanuals. Els interessos de dipòsits o les rendes de béns immobles també es moderen, si bé les partides ocupen un percentatge molt reduït del conjunt de la recaptació –50 milions i 850.000 euros en tot el curs, respectivament–.

Forta caiguda dels actius financers

L’exercici 2022, la principal entrada de rendiments privats van ser els ingressos de retorns per actius financers. Les previsions pressupostàries de l’Estat pel passat exercici van ascendir fins als 14.000 milions d’euros. Enguany, però, es queda en els 3.539 milions ‘euros, principalment per la severa reducció de devolucions d’aportacions patrimonials. Fa un any la partida es va elevar fins als 11.000 milions d’euros. Enguany, però, es queda en 542 milions.

També cauen els reintegraments de préstecs concedits a fora del sector públic, tot i que en menor mesura. Els retorns del finançament públic el 2022 van arribar fins als 2.120 milions d’euros, vuit milions més que enguany. A aquesta partida s’afegeix el retorn d’accions i participacions d’aportacions de la Hisenda pública a iniciatives privades, que cauen enguany fins als 3,6 milions d’euros des dels prop de 25 milions fins als que van arribar l’exercici passat.