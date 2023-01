El BCE no cedirà amb les pujades de tipus perquè la inflació és massa alta

El Banc Central Europeu seguirà pujant els tipus d’interès sense cap mena de complex. Així ho ha anunciat aquest dijous la presidenta del supervisor europeu, Christine Lagarde, durant la seva intervenció al fòrum econòmic de Davos. Concretament, Lagarde ha assegurat que la inflació a la zona euro continua sent massa alta i ha reiterat que el control de la inflació és la missió principal de l’entitat. És per això que Lagarde ha rebaixat la importància de la recent moderació de la lectura general per a l’eurozona, que s’ha relaxat al desembre per segon mes consecutiu, fins al 9,2%.

De fet, Lagarde ha assegurat que “tenim xifres molt elevades” d’inflació. I ha assegurat que des del supervisor europeu es miren “tots els components de la inflació, des de la general a la subjacent, i qualsevol manera que es miri la inflació és massa alta”, fent referència al nivell rècord de la inflació subjacent i d’altres components de l’índex. “La nostra determinació en el BCE és retornar-la al 2% de manera oportuna i prenent totes les mesures, i per això ja hem pujat els tipus 250 punts bàsics i mantindrem el rumb”, ha advertit.

En qualsevol cas, Lagarde ha subratllat que el BCE no està apreciant una rebaixa significativa de les expectatives d’inflació a l’eurozona, per la qual cosa ha afegit que el BCE “ha d’evitar el risc de desanclatge”.

La contracció econòmica serà modesta

Un altre dels aspectes que ha comentat la presidenta del BCE és la més que probable recessió que s’acosta a Europa. Per a Lagarde, la contracció de l’economia de la zona euro sí que arribarà, però serà modesta i 2023 serà un any millor de l’esperat. Ara bé, també ha recalcat que no serà un any brillant, destacant que el mercat laboral europeu mai ha estat tan vibrant com en l’actualitat. “Les notícies han estat molt més positives en les últimes setmanes i la retòrica ha canviat”, ha destacat Lagarde. “2023 no serà un any brillant, però serà molt millor de l’esperat”, ha aventurat.

Així mateix, la presidenta del BCE ha assenyalat la necessitat d’avançar en la transició digital i verda, les necessitats de finançament del qual seran molt importants i per a les quals els diners públics “no serà suficient”, per la qual cosa ha instat a progressar amb rapidesa cap a la unió del mercat de capitals, alguna cosa que no pot aconseguir-se sense ímpetu polític. “Hem de moure’ns cap a aquesta doble transició i les necessitats de finançament seran molt grans per a avançar ràpidament i ser més independents i menys vulnerables”, ha defensat.