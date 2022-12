Els economistes consideren que l’Estat està “esquivant la recessió”

El Consell General d’Economistes (CGE) d’Espanya considera que l’estat està “esquivant la recessió” tot i l’alentiment que presenten indicadors com el creixement del PIB. En un comunicat aquest divendres, l’organisme atribueix el “bon comportament” de les xifres a factors com el consum i la demanda interna, les exportacions o la prolongació de la temporada turística d’enguany. “El segon semestre del 2022 està sent millor del que s’esperava”, ha destacat l’organisme. Pel que fa a les previsions, el CGE eleva tres dècimes les previsions de creixement pel 2022 i dues dècimes les del 2023. Amb tot, també ha incrementat un punt sencer la previsió d’IPC de l’any vinent, el que equival a una reducció moderada de la inflació.

El 2022 ha estat un any molt marcat per la guerra d’Ucraïna, que ha provocat una crisi energètica que també ha derivat en una incertesa pel manteniment del subministrament de certs productes de primera necessitat. Pel CGE, “això ha propiciat un increment de les tensions inflacionistes a les principals economies situant la taxa d’inflació a la zona de l’euro a finals de novembre al 10,1%”. Tot i això, segona afirma el mateix consell, actualment “s’està allunyant el fantasma de la recessió tècnica”. “A Espanya, l’última revisió de l’INE ha constatat un creixement més gran en el primer semestre, però en el tercer trimestre s’ha alentit fins al 0,1%, i s’espera que en el quart trimestre se situï en el mateix nivell, fonamentalment degut al manteniment de la demanda interna, del consum i de les exportacions”, ha argumentat el document del consell.

Segons els mateixos economistes, hi ha factors clau que incrementen les possibilitat d’evitar la recessió enguany i el 2023. Entre elles, destaca l’allargament de la temporada turística a conseqüència d’unes condicions climàtiques favorables. “Això, entre altres factors, ha fet que en taxa interanual el creixement el tercer trimestre hagi estat del 4,4%, sis dècimes superior a l’avançat a l’octubre (3,8%), encara que 3,2 punts menys que al segon trimestre, que va ser del 7,6%”, recorden.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde – Europa Press

Inflació moderada gràcies als tipus d’interès

Pel que fa a la inflació -la gran preocupació de les economies europees en aquests moments- el CGE ha apuntat que a Espanya s’ha “moderat” progressivament, passant del 10,2% de finals de juny al 6,8% el mes de novembre passat, la dada és més baixa de tota la zona de l’euro. “Aquest diferencial amb la zona euro és beneficiós per a les nostres exportacions, que sembla que estan estirant el creixement”, recorden.

La radiografia dels economistes també ha recordat que el 2022 acaba marcat pel canvi en la política monetària del Banc Central Europeu, amb l’anunci de la finalització del programa de compres d’actius el març del 2023 i les quatre pujades de tipus d’interès des del mes de juliol han situat al 2,5%. “Aquestes pujades de tipus d’interès tenen com a objectiu la moderació de les taxes d’inflació, i per això ha assegurat que es produiran nous increments per aconseguir l’objectiu d’estabilitat de preus i normalitzar la inflació, malgrat el risc recessiu que comporta”, avisen.