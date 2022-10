L’economia espanyola s’estanca i el PIB frena el creixement al 0,2

S’han fet bons els pronòstics de tots els organismes internacionals per Espanya el tercer trimestre. Segons ha publicat aquest divendres l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el PIB espanyol només ha augmentat un 0,2% durant l’estiu provocant que l’economia espanyola s’hagi estancat. Aquesta dada comporta que l’activitat econòmica espanyola sigui fins a un 1,3% inferior que el segon trimestre i que la variació interanual només sigui del 3,8% quan durant el segon quart de l’any va ser quasi del 7%. Tot plegat, a causa de la caiguda del sector exterior i de la menor aportació de la demanda nacional.

Pel que fa al consum de les llars, l’INE estima que durant l’estiu va augmentar un 1,1%, una dècima menys que en el trimestre anterior, mentre que el consum de les institucions sense fins de lucre va caure un 0,2%, enfront del creixement del 0,5% del trimestre anterior. La despesa pública segueix augmentant i entre juliol i setembre va créixer un 0,6% tornant a taxes positives després de tres trimestres consecutius de descensos. La inversió, per part seva, va desaccelerar el seu creixement trimestral gairebé dos punts, des del 2,5% del segon trimestre al 0,6% en el tercer.

Pel que fa a la remuneració dels assalariats, durant l’últim trimestre va experimentar un creixement del 4,8% interanual, un 2,8% menys que el segon trimestre. Aquest fet es deu a l’augment del nombre d’assalariats (3%) i que la remuneració varia un 1,7% de mitjana. Aquí cal afegir que tot i aquest augment dels salaris, els treballadors han perdut poder adquisitiu a causa de la inflació, que aquest més ha caigut fins al 7,3% a tot l’estat.

La demanda externa, un dels factors de l’alentiment

Un dels principals factors de l’alentiment de l’economia espanyola ha estat la demanda externa, encara que les exportacions van augmentar un 18,0% respecte al tercer trimestre de 2021, recordem que encara hi havia restriccions a causa de la Covid. Ara bé aquesta dada és 5,1 punts inferior que en el trimestre anterior. Aquesta variació es produeix per un increment en les taxes interanuals de les exportacions de béns (de l’1,8% al 2,7%), compensat per una desacceleració de les exportacions de serveis (del 97,9% al 64,6%).

Per la seva part, les importacions de béns i serveis varien un 9,8% respecte al mateix trimestre de l’any anterior, 1,0 punts més que en el segon trimestre. Aquesta acceleració s’explica pel creixement en les importacions de béns (del 5,1% al 6,6%), compensat en part per la disminució en la taxa interanual de les importacions de serveis (del 28,9% al 27,4%). Per part seva, la despesa de residents en la resta del món desaccelera en 53,2 punts la seva variació interanual aquest trimestre (del 127,0% al 73,8%).

Tot i les dades, l’INE avisa que l’avançament de les dades del tercer trimestre s’ha realitzat a partir d’indicadors estadístics que oferien resultats fins a agost, encara que s’han incorporat algunes estimacions d’indicadors referits al mes de setembre, basats en dades administratives i altres fonts addicionals. No obstant això, avisa que les futures revisions de les dades del tercer trimestre podrien ser majors a les habituals pel context econòmic i de canvis “bruscos” que es viu actualment.