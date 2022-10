El deute públic espanyol marca un màxim històric d’1,49 bilions d’euros

El deute de les administracions públiques espanyoles torna a trencar el seu propi rècord. Segons les dades publicades pel Banc d’Espanya, el passi espanyol arriba fins als 1,491 bilions d’euros, un creixement intermensual del 0,3%. L’agost, així, va ser el quart mes consecutiu d’augments en la columna vermella del balanç dels comptes públics, impulsat per les despeses generades per la crisi posterior a la guerra a Ucraïna i la pandèmia.

Des de l’estiu de 2021, el deute públic espanyol ha crescut un 5,1%. Així, les administracions de l’Estat deuen 72.029 milions d’euros més que l’any passat. El Banc d’Espanya atribueix l’escalada tant a l’augment de la despesa com a una reducció d’ingressos per la crisi. Tant l’Estat com les comunitats autònomes registren nivells més elevats d’endeutament que ara fa un any, mentre que els municipis mantenen la tendència descendent.

Qui deu més diners?

El gruix del deute espanyol, per raons de base, es concentra en les administracions de l’Estat. L’agost, segons la institució monetària, se situava en els 1,31 bilions d’euros, uns 6.256 milions més que al juliol. En l’interanual, a més, creix per sobre de l’endeutament conjunt: l’Estat deu un 6,9% més ara que l’estiu passat.

La ministra d’Afers Econòmics Nadia Calviño/ EP

Per la seva banda, les comunitats autònomes també tanquen el període en vermell, tot i que en menor mesura que l’Estat. El creixement intermensual del deute regional ha estat del 0,56%, fins als 316.075 milions d’euros. En termes interanuals, l’alça del passiu s’ha quedat en un 0,9%, sis punts menys que la de l’Estat.

Municipis i Seguretat Social, l’altra cara

Les corporacions municipals espanyoles, com és costum en els darrers balanços, mostren una tendència oposada a les administracions superiors. Tot i que en termes interanuals hi ha un creixement del passiu similar al de les CC.AA., en aquest cas del 0,8%, els ajuntaments van aconseguir retallar el seu deute en un 1,8% l’agost en comparació amb el juliol. Així, es va quedar en els 22.676 milions d’euros.

La Seguretat Social, per la seva banda, va mantenir estable el seu deute, que ascendeix als 99.184 milions d’euros, exactament el mateix import que al juliol. Tot i això, si es compara amb l’agost del 2021, pateix la pujada més pronunciada, d’un 8%. El Banc d’Espanya atribueix l’augment als préstecs concedits per l’Estat per finançar el dèficit pressupostari.