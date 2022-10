La confiança empresarial s’ensorra a Catalunya amb vista a un hivern dur

La confiança dels empresaris catalans no passa pel seu millor moment. Segons l’última enquesta de confiança empresarial publicada aquest dilluns per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), a Catalunya ha caigut un 3,5% respecte a l’estiu, quan va pujar notablement davant de l’esperança de tenir una bona campanya estival. De cara a la tardor i a l’hivern, però, les expectatives no són tan bones, amb una crisi energètica galopant i una més que possible recessió, i, per tant, crisi econòmica, a l’horitzó europeu.

Si mirem el camp estatal, la situació és molt semblant, ja que a Espanya la confiança ha baixat quasi 3 punts respecte al tercer trimestre, quan va pujar un 7,5%. Igual que passa a Catalunya, la reducció de la confiança empresarial arriba per dos grans vectors, el de les expectatives, és a dir a futur, i l’indicador de la situació actual, en un context marcat per la crisi energètica, la guerra a Ucraïna, altes taxes inflacionàries i l’augment dels tipus d’interès, que tornaran a augmentar, previsiblement, la setmana que ve, ja que el Banc Central Europeu es torna a reunir per abordar la política monetària de la UE.

Si mirem el balanç de les expectatives, és a dir la diferència entre les opinions dels empresaris optimistes i els pessimistes, a Catalunya veiem com se situa en el -1,6%, una xifra sosteniblement més bona que l’Estatal, que se situa en -11,8 punts. Aquestes males dades arriben perquè en els últims mesos han augmentat molt més els empresaris pessimistes que els optimistes. Tot i que en els dos casos més del 50% dels empresaris consideren que el seu negoci evolucionarà de forma “normal”.

La tònica diferent entre l’Estat i Catalunya arriba a l’hora de valorar la situació actual, que tenint en compte que és, en general, complicada d’ençà que va arribar a la Covid, sembla que els empresaris catalans fan un balanç positiu i la dada final de situació, és a dir diferència entre respostes favorables i desfavorables respecte al trimestre finalitzat és de 5,3 punts positius. Cal apuntar que l’estiu va ser força bo al país. Per l’altra banda a Espanya la dada millora respecte al trimestre anterior, però segueix en negatiu, concretament en -2,3%. Aquesta visió més negativa sobre la situació actual arriba per l’augment d’establiments empresarials que pensen que el seu negoci va evolucionar de manera desfavorable en els tres últims mesos i del descens dels quals opinen que es va comportar de manera positiva.