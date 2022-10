Cecot reclama crear una comissió per vigilar l’execució de les inversions a Catalunya

Després de la mala experiència de 2021 amb l’execució de les inversions en infraestructures previstes a Catalunya, Cecot ha reclamat aquest dimarts al Govern i al govern espanyol la creació immediata d’una comissió de control i seguiment de l’execució dels comptes espanyols a Catalunya. La idea de la patronal vallesana és poder establir els compromisos polítics necessaris i definir les garanties necessàries per a l’execució dels comptes. En aquesta línia, el president de Cecot, Xavier Panés, ha reclamat que les partides que finalment no s’executin s’introdueixin de nou als pressupostos de l’any següent de manera automàtica i ha afegit que a la comissió en qüestió hi participarien els dos executius i també els agents socials.

Així ho ha assegurat Panés durant la seva intervenció en la 27a edició de la Nit de l’Empresari de Cecot celebrada aquest dimarts a Terrassa, on també ha afegit que l’infrafinançament reiterat que rep Catalunya per part d’Espanya ja acumula uns 30.000 milions d’euros en els últims deu anys només en infraestructures. Si mirem el dèficit global la xifra augmenta fins als 170.000 milions, una xifra superior a la que rebrà Espanya de fons NextGenerationEU. És per això que el president de Cecot ha assegurat que el “finançament injust i la infrainversió” tenen efectes negatius per al conjunt de la ciutadania de Catalunya i posen en risc la supervivència i la millora de la competitivitat de les nostres empreses catalanes.

Ara bé, tot i aquesta crítica al govern espanyol i a la manca d’execució de les inversions a Catalunya, Panés ha apuntat a la Generalitat i li ha retret a la Generalitat que la manca de finançament estatal no “explica ni justifica” l’altíssima pressió fiscal que suporten les empreses catalanes, que comporta “una evident pèrdua de competitivitat”. A més, ha reclamat, com tot el món patronal català, la suspensió de l’impost de patrimoni.

Inflació i crisi energètica

Un dels greus problemes econòmics actuals és la crisi inflacionària. Panés no ha defugit d’obrir aquest tema reclamant la deflactació de tots els impostos com a mesura per lluitar contra la inflació galopant i així ajudar a les empreses i al conjunt de la ciutadania. En aquest sentit, ha considerat que les mesures que s’han aprovat fins ara són populistes o “beneficioses per només una part de la ciutadania” i ha carregat contra l’administració, ja que, “paradoxalment”, s’està produint un enriquiment de les institucions incrementa perquè està incrementant la seva recaptació de forma indirecta a “costa de la capacitat de tots els seus ciutadans”.

Per altra banda, també s’ha dirigit a les institucions europees, criticant la “no-intervenció efectiva” a l’hora de fixar un preu màxim del gas, ja que considera que és “la principal causant de la crisi energètica” que, alhora, està provocant grans dificultats en el si del teixit empresarial català, sobretot els sectors més industrialitzats.

L’augment dels salaris no arribarà sense la millora de la productivitat

Un altre aspecte cabdal en el món empresarial i laboral els últims mesos, sobretot arran de la crisi inflacionària que pateix Catalunya és l’adequació dels salaris al cost real de la vida. En aquest sentit, Panés s’ha mostrat a favor de millorar els salaris dels nostres professionals i ajudar-los a “combatre aquesta pèrdua de poder adquisitiu“, però també ha assegurat que això no serà possible si l’economia i l’empresariat català no aborda abans la “necessària millora de la productivitat i el creixement de l’economia”.

Pel que fa al món laboral, Panés ha mostrat la seva preocupació per la caiguda del nombre d’afiliats a la Seguretat Social, tot reclamant més suport a les empreses i autònoms “per poder fer front a l’alta transformació i desacceleració del mercat laboral”. En aquesta línia, el president de Cecot ha assegurat que hi hagi més contractes dels fixos no vol dir que hi hagi més feina i ha recordat que l’atur pujarà o baixarà en funció de si l’activitat econòmica puja o baixa.

Lligat amb això, Panés també s’ha referit al nou règim per als autònoms. En aquest cas, la Cecot malgrat que es mostra a favor de cotitzar per ingressos reals dels autònoms, no estan gens a favor ni pensen avalar que es doni per bo que tots els ingressos percebuts per l’autònom es considerin els guanys, ja que, entre d’altres, l’IVA es percebrà com un guany quan és un impost que s’ha de liquidar cada trimestre. Panés ha assegurat que aquesta visió està “basada en criteris fiscals i no pas en criteris de realitat econòmica i això comporta un recel en el col·lectiu que ho acaba veient com un impost i no com una millora a les seves prestacions socials”.

Pel que fa a l’arribada dels fons NextGenerationEU a les pimes catalanes, Panés ha denunciat que la mala planificació, l’excessiva centralització i la rigidesa administrativa per part del govern espanyol allunyen a les empreses “de l’esperit original d’aquests fons”, que no és un altre que evolucionar i modernitzar el model econòmic i productiu català.