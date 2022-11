La CE vol fer servir actius russos congelats per ajudar Ucraïna

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, ha posat sobre la taula l’apropiació d’actius públics i privats russos congelats a la banca europea per fer-los servir en el projecte de recuperació d’Ucraïna. La mandatària continental assegura que “Rússia ha de pagar” pels seus crims, i defensa que la comunitat internacional “té les eines per fer-ho”. Així, la presidenta ha fet una crida especialment a les Nacions Unides i als països del G7 per col·laborar en aquest projecte.

Segons ha exposat en un missatge difós per les xarxes socials de la Comissió, Europa ha paralitzat fins a 300.000 milions d’euros de fons del Banc Central de Rússia a entitats financeres del continent; i fins a 19.000 milions en líquid de grans fortunes del país. “En el curt termini podrem crear una estructura per gestionar i invertir aquests actius”, exposa Von der Leyen, que promet fer servir el que generin aquestes apostes en l’ajuda a la reconstrucció per al poble ucraïnès. La confiscació d’actius, però, depèn de la demostració de vincles amb activitats criminals, segons ha explicat la mateixa Comissió Europea.

Els fons russos, tant públics com privats, continuarien a disposició de la comunitat internacional fins i tot quan les sancions caiguin després de la guerra. Segons ha etzibat la cap de l’executiu europeu, el capital sancionat “es farà servir perquè Rússia pagui compensacions completes pels danys causats a Ucraïna”. Segons apunta Von der Leyen, caldrà trobar prou suport internacional per “fer-ho de manera legal”.

Tribunal alternatiu

Von der Leyen ha anunciat també que buscarà suport internacional per instaurar un tribunal alternatiu encarregat de la investigació dels crims de guerra de Rússia durant la invasió. La CE buscarà, principalment, el suport de les Nacions Unides per establir aquest “tribunal especialitzat”, que servirà com a complement a la tasca del tribunal criminal internacional. “Els terribles crims de Rússia a Ucraïna no poden quedar sense càstig”, ha reiterat.