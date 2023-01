Catalunya esmorteeix l’espiral de preus de l’habitatge

Catalunya va esquivar l’augment descontrolat dels preus de l’habitatge durant el 2022. Concretament, va ser un dels cinc territoris estatals on menys va créixer el preu de l’habitatge durant el 2022. Concretament, ho van fer en un 2,04%, fins als 2.575 euros per metre quadrat de mitjana, el que provoca, però, que segueixi sent una de les quatre comunitats que es manté per sobre de la mitjana espanyola pel que fa al preu de l’habitatge. En acabar 2022 Catalunya es va situar per darrere de les Balears (3.794 euros/m2), Madrid (3.331 euros/m2) i el País Basc (2.960 euros/m2). Durant el 2022 les comunitats on més va augmentar el preu de l’habitatge va ser les Illes Balears, amb un augment del 14,30 %, molt per sobre de la resta de territoris de l’Estat. De fet, el segon territori on més va créixer el preu de l’habitatge va ser Andalusia, amb una pujada del 7,86%, seguida del País Valencià amb un augment del 7,7%. Ja fora del podi, però encara per sobre del 7% hi ha Madrid amb un 7,69% i Navarra amb un 7,17%.

Segons l’últim informe anual de preus de venda de pisos.com, durant el 2022 l’habitatge s’ha encarit a tot l’Estat, tot i que en uns percentatges inferiors a la inflació. En aquesta línia, el director d’estudis de pisos.com, Ferran Font, assegura al TOT Economia que els factors que han provocat que l’augment del preu de l’habitatge a Catalunya hagi estat inferior a la mitjana estatal i que s’hagi quedat molt lluny de comunitats com les Balears són diversos. En primer lloc, destaca la poca presència del comprador internacional, ja que tret de la Costa Brava, en la resta del territori català aquest tipus de comprador és reduït, mentre que a Alacant o Balears supera amb escreix el 30%. Un altre dels factors a tenir en compte és que tot i la poca oferta disponible a Catalunya, aquesta satisfà la demanda, al que s’uneix que l’esforç de compra a Catalunya ja era molt elevat i, per tant, el preu tenia poc recorregut per créixer.

La inflació ha afectat la capacitat de compra

Un dels factors que també ha afectat la compravenda d’habitatge ha estat la complicada situació macroeconòmica que viu no només l’Estat sinó també Europa. Una de les conseqüències d’aquesta situació ha estat l’augment desbocat de la inflació, encara que, destaca Font, ha tingut un impacte molt més important en l’habitatge d’obra nova que en el de segona mà. Ara bé, on més ha afectat la inflació no ha estat tant el preu sinó en la renda disponible dels potencials compradors, assegura Font. Concretament, la inflació ha provocat que la renda disponible i, per tant, les famílies han vist reduïda la seva capacitat de pagament. A més, també cal tenir en compte, destaca Font, que amb la política agressiva del Banc Central Europeu sobre els tipus d’interès les hipoteques han augmentat de preu. Al final, des de pisos.com consideren que això provocarà que no augmenti el nombre de transaccions en els pròxims mesos.

Per últim, pel que fa a les previsions d’aquests 2023, Font assegura que és complicat, ja que hi ha molts factors que segueixen provocant que el sector tingui un futur incert. Aquests factors són la guerra a Ucraïna, l’evolució dels tipus d’interès i la nova llei de l’habitatge del govern espanyol. Tot i això, Font apunta que aquest 2023 es moderaran els augments dels preus i fins i tot es podrien veure caigudes en els preus en mercats secundaris i/o rurals.

Barcelona, una de les quatre demarcacions més cares de l’estat

Pel que fa a les quatre demarcacions catalanes, Barcelona segueix sent una de les 4 més cares de l’Estat amb una mitjana de 2.934 euros per m2, i és, clarament, la principal causa que els preus de l’habitatge siguin tan elevats a Catalunya, ja que les altres tres demarcacions estan per sota de la mitjana catalana. Concretament a Girona el preu va ser de 1.944 euros/m2, a Tarragona de 1.318 i a Lleida de 957. A més, aquesta última demarcació destaca per ser la segona demarcació de tot l’estat on més van caure els preus de compra durant l’últim any, amb una caiguda del 5% respecte a 2021.

Només Sant Sebastià supera Barcelona

Pel que fa a les capitals catalanes, Barcelona segueix sent la més cara amb bastant diferència assolint els 4.413 euros/m2, sent la segona capital més cara de tot l’estat només per darrere de Sant Sebastià, que manté la primera posició amb 5.679 euros el metre quadrat. Per contra, Lleida segueix sent la tercera capital més barata de tot l’Estat amb 1.191 euros/m2. Pel que fa a Girona i Tarragona, els preus s’han situat en 2,315 i 1.682 euros per m2 respectivament, a bé, el cas de Girona, però va ser la cinquena capital on més va caure el preu amb una caiguda del 2,88%. Pel que fa als municipis catalans, destaca Sitges, que el 2022 s’ha situat com el vuitè més car de l’Estat, amb 4.675 euros el metre quadrat, un 17,6% més que l’any passat.