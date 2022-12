Catalunya augmenta un 17% les exportacions i ja supera les del 2019

Catalunya segueix augmentant el negoci exportador. Fins al mes d’octubre d’enguany el país ha exportat per valor de 77.498,1 milions d’euros, el que representa un augment del 17% respecte fa un any i un 24,2% del total de les exportacions espanyoles. Aquestes xifres de vendes a l’estranger també tenen una segona lectura i és que en només 10 mesos, les empreses catalanes ja han aconseguit exportar més que el 2019, quan van sumar 73.853 milions d’euros. Si es té en compte només l’octubre, les exportacions catalanes van sumar 7.913,9 milions d’euros, un 10,9% més que mateix mes del 2021, segons es desprèn de les dades publicades aquest dijous pel Ministeri d’Indústria. Pel que fa al conjunt de l’estat, les exportacions a l’octubre van pujar un 15,1%, fins als 33.057 milions. Si mirem l’acumulat de tot l’any, l’estat ha sumat unes exportacions totals de 319.731,2 milions, un 23,6% més; també lluny dels 290.089,1 milions de tot el 2019.

Els sectors més exportadors de l’economia catalana durant els deu primers mesos van ser els productes químics, amb 23.670,7 milions, amb un augment del 21,6% i representen el 30,5% del total. Per darrere hi trobem els béns d’equip, amb 12.383,5 milions i un augment del 12,2%, que representa un 16% del total de les exportacions. Completen el podi l’alimentació, les begudes i el tabac, amb 11.710,7 milions d’euros, el que representa un augment del 14,7% i un 15,1% del total.

Ara bé, en l’estadística les exportacions no són l’únic que hi compta, també s’han de sumar les importacions. D’aquesta suma n’acaba sortit el dèficit comercial, que entre gener i octubre va passar dels -7.106 milions d’euros del 2021 als -15.668 milions d’euros. És a dir que Catalunya segueix sent un país eminentment importador, ja que en total Catalunya va importar per valor de 93.166,4 milions d’euros, un 27% més.

Si mirem només el mes d’octubre, les exportacions catalanes van sumar 7.913,9 milions d’euros, un 10,9% més que fa just un any i van suposar el 23,9% del total. Ara bé, tornem a tenir la mateixa casuística que amb el total, ja que les importacions van sumar 9.717,7 milions d’euros, un 14,3%, i, per tant, el saldo comercial es va situar en els -1.257 milions d’euros, augmentat significativament respecte fa un any quan es va registrar un dèficit de 890 milions.

Per demarcacions, les exportacions van créixer en totes a l’octubre excepte a la de Tarragona. A Barcelona van augmentar un 13,9%, fins als 6.146,9 milions d’euros; seguit de la de Girona, amb un increment del 30%, fins als 675,3 milions d’euros; i a la de Lleida ho van fer en un 9%, fins als 228,9 milions d’euros. En canvi, a les comarques tarragonines van retrocedir un 14,5%, fins als 862,8 milions d’euros.

Espanya augmenta el dèficit fins als 60.000 milions

Si mirem el global de l’estat, el dèficit comercial també s’ha disparat, ja que ha passat dels 16.628,9 milions de fa un any als 60.289,5 milions d’euros fins a octubre, la qual cosa suposa multiplicar gairebé per quatre el dèficit. Aquest resultat és conseqüència de l’increment del 38% de les importacions, fins als 380.020,7 milions d’euros, màxim històric, causat principalment per l’alça dels preus internacionals dels productes energètics. Alhora, l’estat també ha batut el seu rècord particular d’exportacions, arribant fins als 319.731,2 milions, el que suposa un augment del 23,6%.

En volum, les exportacions van pujar un 4,2% interanual, ja que els seus preus aproximats pels índexs de valor unitari van augmentar un 18,7%, i les importacions van créixer un 9,7% interanual, pel fet que els seus preus van ascendir un 25,9%. La taxa de cobertura es va situar en el 84,1%, és a dir, 9,8 punts percentuals menys que la registrada entre gener i octubre de 2021. El saldo no energètic també mostra un dèficit de 16.381,9 milions d’euros, davant del superàvit de 2.575,3 milions d’euros en el mateix període de 2021, mentre que el dèficit energètic es va incrementar fins als 43.907,6 milions d’euros, més del doble que l’import de 19.204,2 milions registrat en el mateix període de l’any anterior.