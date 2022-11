El Banc d’Espanya alerta contra l’eternització dels ERTO

Els expedients de regulació temporal d’ocupació, més coneguts com a ERTO, van servir durant la pandèmia per mantenir l’ocupació durant els mesos més crítics. Ara bé, durant el final de l’ús massiu de la mesura, es va evidenciar que allargar-los més del compte podia ser perillós per a totes les parts. Precisament aquesta és a la conclusió que ha arribat el Banc d’Espanya en un article analític publicat aquest dijous. El supervisor espanyol considera que l’eficàcia dels ERTO arriba quan els treballadors afectats es reincorporen al seu lloc de treball, sobretot si l’expedient ha estat de durada reduïda.

No obstant això, en el cas d’allargar-se en el temps, el Banc d’Espanya assenyala que els ERTO “tendeixen a reduir la seva efectivitat”, especialment entre alguns col·lectius de treballadors, com els més joves, els que tenen un contracte temporal o els ocupats en determinades activitats de serveis. Així, entre 2020 i 2021, període en el qual els ERTO van ser molt utilitzats per a superar la crisi econòmica derivada de la pandèmia, la probabilitat absoluta, en mitjana, de la reincorporació laboral de treballadors en ERTO va ser “elevada”, encara que decreixent segons la seva durada.

En concret, assenyala el supervisor, l’eficàcia dels ERTO, mesura com la proporció d’afectats que tornen al treball actiu al trimestre següent, passa des de gairebé el 65% per als treballadors afectats per un ERTO d’un trimestre de durada fins al 41,1% en el cas d’un ERTO de sis mesos de durada i fins al 26,2% per a un ERTO de nou mesos de durada. Els ERTO van arribar a donar cobertura a Espanya a més 3,5 milions de treballadors durant el període immediatament posterior a l’arribada de la pandèmia, encara que actualment, amb dades d’octubre d’enguany, a penes 20.000 treballadors es troben acollits a aquest instrument. En el segon trimestre de 2020, gairebé el 20% dels ocupats es va trobar afectat per un ERTO de suspensió de l’ocupació, percentatge que es va reduir amb intensitat a mesura que va anar millorant la situació sanitària, fins a situar-se en el 0,3% de l’ocupació en l’últim trimestre de 2021.

A qui van afectar més els ERTO?

Segons el Banc d’Espanya, la incidència dels ERTO va ser una mica superior entre els joves i els treballadors amb menor nivell d’estudis i molt més alta en els serveis més afectats per les restriccions de la pandèmia, com l’hostaleria i l’oci. “Els ERTO han estat un mecanisme apropiat per a protegir el valor de les relacions laborals i la seva efectivitat, en termes tant absoluts com relatius, és major per a períodes curts”, assenyala el Banc d’Espanya.

No obstant això, una vegada superades les fases més agudes d’una crisi, el Banc d’Espanya avisa que la persistència en situació d’ERTO “podria arribar a ser perjudicial per a les perspectives laborals dels treballadors” perquè genera un “desincentiu” a buscar una altra ocupació i perquè un temps prolongat en inactivitat “pot suposar una depreciació d’habilitats laborals que no compensi el valor de la relació laboral que s’està tractant protegir”.

La reincorporació és més fàcil amb ERTO que a l’atur

La institució compara en l’article la situació dels treballadors en ERTO amb la dels aturats o inactius i conclou que la probabilitat de reincorporació al treball “és sempre significativament major per a les persones en ERTO” que per als segons. Això, per a la institució, corrobora l’efectivitat dels ERTO en la crisi de la covid a l’hora de fomentar la reincorporació laboral dels treballadors afectats.

No obstant això, la magnitud d’aquesta diferència presenta un perfil decreixent a mesura que augmenta la durada de les situacions en ERTO o inactivitat, passant de 28,7 punts després d’un trimestre a menys de la meitat (13,4 punts) després de tres. Això reflecteix, segons el Banc d’Espanya, “una efectivitat relativa decreixent dels ERTO per a afavorir la reincorporació laboral a mesura que es prolonguen les circumstàncies que van donar lloc al recurs a aquest instrument”. Així, per exemple, l’increment de l’ocupabilitat dels homes en ERTO és major que el de les dones, però només per a durades curtes de l’ERTO, ja que l’efecte en els homes “decau amb més intensitat” a mesura que aquesta situació s’allarga en el temps.

D’altra banda, la institució constata que l’efecte és major i més persistent com més gran és l’edat del treballador, i major i més persistent per als contractats indefinits que per als temporals. Per nivell d’estudis, el descens en l’efectivitat dels ERTO per a assegurar la reincorporació laboral és més intens en els individus de menor qualificació.

Per sectors, l’efectivitat relativa dels ERTO és major i més persistent en la indústria, mentre que, per a algunes branques de serveis, l’ocupabilitat després de tres trimestres en ERTO “ja és indistingible” de la d’un aturat o inactiu equivalent no cobert per un ERTO, subratlla el Banc d’Espanya. No obstant això, l’organisme que governa Pablo Hernández de Cos adverteix que aquests resultats han d’interpretar-se amb unes certes cauteles a l’espera que augmenti la disponibilitat de les dades.