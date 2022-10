L’Autoritat fiscal qüestiona els ingressos espanyols per al 2023

La presidenta de l’Autoritat Indeopendent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha denunciat “deficiències en qualitat informativa” a la comptabilitat dels pressupostos generals de el Estat. Segons apunta l’AIReF, la partida d’ingressos dels comptes públics no concreta correctament la procedència de fins a 1.200 milions d’euros. Les mancances de la documentació oficial van arribar a fer trontollar l’aval de l’Autoritat als PGE, segons ha confirmat la presidenta davant la comissió de pressupostos del Congrés dels Diputats.

Segons ha argumentat Herrero, l’Autoritat fiscal considera que “part de les previsions de tancament d’ingressos per al 2022 no són realistes”. La mateixa ministra d’Hisenda Maria Jesús Montero va explicar durant la presentació dels comptes que l’executiu infraestimaria la partida per disposar de més marge en endavant, una decisió que la presidenta de l’AIReF no considera “prudent ateses les dades de liquidació”.

Dubtós creixement espanyol

Dins l’AIReF, de fet, es va arribar a plantejar “un debat profund” dins l’organisme sobre el futur dels comptes públics en el context macroeconòmic en què s’emmarquen. La mateixa presidenta ha recordat que, en un principi, els PGE es van construir sobre unes estimacions de creixement del 2,7%, que l’Autoritat rebaixava al 2%. L’empitjorament global de les condicions, però, va fer retrocedir les previsions de l’executiu espanyol fins al 2,1% –una xifra substancialment superior a la de l’ens independent, que es queda en l’1,5%, més en línia amb les prediccions del Banc d’Espanya–.

En aquest sentit, Herrero ha reclamat en seu parlamentària que es discuteixi amb l’Autoritat el quadre macroeconòmic previst als comptes i que rebi el seu aval. “No és que avali perquè sí, ha d’avalar el quadre per garantir que l’escenari pressupostari es basa en previsions realistes”, etziba la presidenta. També ha reclamat la inclusió de previsions d’ingressos i despeses, així com altres mesures de política fiscal.

Comptabilitat nacional

Herrero ha reiterat, a més, la manca d’informació als pressupostos respecte de la comptabilitat nacional. La presidenta de l’AIReF troba a faltar “informació rellevant” en aquest àmbit, en tant que els PGE no incorporen ni ajustaments ni l’execució del Pla de Recuperació. Les previsions d’execució, critica, “són dades pressupostàries passades a terminologia de comptabilitat nacional”, i no la comptabilitat en si. El pes d’aquests ajustaments, que ja “fa anys que no es publiquen”, s’elevaria per sobre de l’1% del PIB.