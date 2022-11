Les empreses del sector dels viatges prefereixen muntar la seu a Barcelona

Barcelona s’ha convertit en la capital de la innovació. Catalunya ja es posiciona com un dels territoris on més empreses emergents lideren la transició tecnològica. Tots els sectors estan veient com el viratge cap a les noves tecnologies i l’entorn digital cada vegada és més real. Un dels sectors que ja fa temps que treballa en línia és el dels viatges. Rarament, s’utilitzen les agències de viatges físiques i cada any neixen diferents empreses que es dediquen a aquest sector. Gràcies a la combinació d’ecosistema tecnològic creixent i clima, Barcelona s’ha convertit en l’epicentre d’aquest moviment, acollint diverses grans empreses estrangeres dedicades al món dels viatgers. Però, és la capital catalana líder del sector dels viatges a escala mundial?

En el marc del congrés barceloní, Tech Spirit, tres de les grans empreses de viatges han explicat la seva experiència a Barcelona i com la ciutat els ha donat l’oportunitat de créixer. Exoticca, Stayforlong i Travelperk s’han convertit en companyies solvents de l’entorn de la contractació de viatges en línia. Tot i que no totes han estat creades per catalans, els tres directius d’aquestes empreses han presentat la capital de Catalunya com un dels llocs ideals per muntar una empresa, recordant així que Barcelona té el potencial per convertir-se en un dels epicentres tecnològics d’aquest sector.

La importància dels recursos de la capital

“Aquesta ciutat té una capacitat de tracció de talent única”, ha explicat aquest dimecres Francesc López, cofundador de Stayforlong. La companyia té una plataforma amb una gran varietat d’hotels on poder-se quedar quan marxes de viatge. D’aquesta manera, l’empresa catalana es posiciona com una de les líders dels comparadors d’hotels per trobar el més adient per la classe de viatge dels usuaris. López reconeix que Barcelona no va ser una decisió únicament estratègica, perquè part de l’equip fundador era de la ciutat, però reconeix que l’ecosistema atrau molt de talent: “Nosaltres som ciutadans barcelonins i no volem marxar sinó atraure el talent cap aquí”, ha assegurat el cofundador.

Aquesta capacitat de captar talent no és l’únic recurs que les empreses consideren ideal per ubicar la seva seu a Barcelona. Ross McNairn, el cap de Producte i Tecnologia de Travelperk ha assegurat que en el sector viatges és important tenir la seu a un punt estratègic, “sobretot si és un dels llocs més atractius per viatjar d’Europa, que és el cas de Barcelona”, reconeix. Travelperk és una altra de les joies de la corona de les empreses catalanes del sector dels viatges. De fet, s’ha convertit en l’últim unicorn nascut aquí. Tot i això, només un dels fundadors de la companyia residia a Barcelona i, per tant, la raó principal de la constitució de l’empresa a Catalunya va ser la ubicació estratègica de la capital catalana.

Un ecosistema que encara està madurant

Una altra de les raons més clares que posicionen Barcelona com una de les ciutats ideals on constituir una empresa relacionada amb el sector viatges és l’estat de l’ecosistema. En aquest sentit, la capital catalana està construint la seva marca i començant a posicionar-se, però té molt camí per recórrer. Pere Vallès, director general d’Exoticca ha recordat que “el mercat encara està madurant”. És per això, que els ponents han coincidit a remarcar la importància d’arribar abans i posicionar-se bé. “Barcelona té molts recursos, però encara està en període de creixement” ha reconegut el director general d’Exoticca qui, a més, ha afegit que “és una gran oportunitat per entrar al mercat”. Amb tot, Barcelona ja es reconeix com un dels hubs més importants d’Europa. Aquesta posició, combinada amb el clima i la cultura, la converteixen en un dels llocs ideals on muntar una empresa.