Bon Preu inicia una campaña para reivindicar el sector alimentario

El grupo de distribución alimentario catalán Bon Preu ha puesto en marcha una campaña para reivindicar el valor de todos los oficios que hay a los supermercados, y la importancia que tiene por la sociedad el trabajo de los profesionales que trabajan. Como parte de esta iniciativa, Bon Preu ha impulsado el estudio “Percepción del trabajo en el trabajo de los supermercados”, que ha desvelado datos clave como que un 81,7% de la población catalana considera que el trabajo en un supermercado no está nada valorada. A la vez, un 83% de los catalanes creen que trabajar en un supermercado es una opción para ganarse la vida solo en casos donde no se disponga de jefa otra alternativa.

Desde la compañía catalana, el director de Personas del grupo, Albert Aranda, asegura que «es preocupante que más del 72% de la población asegure, rotundamente, que no trabajaría a un supermercado o lo haría con objeciones». De hecho, este ha sido uno de los principales motivos impulsar esta campaña, puesto que consideran que es muy «necesario romper los mitos que existen al imaginario social, con datos fehacientes y demostrando que es un trabajo de valor».

Todo y estas concepciones en el seno de la sociedad catalana Aranda ha destacado en una rueda de prensa las posibilidades de crecimiento profesional, especialización y formación dentro de Bon Preu. Además, Aranda ha asegurado que las condiciones de trabajo a Bon Preu son buenas y se paga por encima del convenio del sector. Por otro lado, también ha asegurado que los trabajadores del sector son «esenciales». «Somos un sector dinámico, representamos la oportunidad para mucha gente para incorporarse al mercado laboral. Generamos muchas oportunidades de crecimiento, pero nos cuesta fidelizar y encontrar talento», ha explicado respecto al conjunto del sector. Aranda lo ha atribuido a la «percepción que tiene la sociedad del trabajo en un supermercado», con la cual ha dicho que la empresa no se identifica.

Romper el estigma del trabajo temporal

Según una encuesta realizada por la compañía, el 81,7% de catalanes cree que trabajar en un supermercado no está valorado y el 83% cree que es «una buena opción para ganarse la vida únicamente en casos en los cuales no se disponga de alternativa«. Sobre estos resultados, Aranda ha asegurado que el que se busca desde Bon Preu «es que la gente se vincule a medio y a largo plazo» con la empresa y no solo como un trabajo temporal. Para defender esta tesis, ha asegurado que en los últimos cinco años el grupo ha promocionado hasta 700 las personas.

En cuanto a la calificación de los trabajadores, Aranda ha insistido que el sector necesita profesionales calificados de todo tipo como también lo son, por ejemplo, pedagogos, psicólogos o abogados. De hecho, ha asegurado que un supermercado «viene a ser como una pyme», recordando que el gerente de un local puede llegar a liderar unas 150 personas y ser responsables de 20 millones en facturación anual.

Aranda también ha insistido en la formación interna de la compañía, que tiene una escuela para formar sus propios trabajadores en oficios como la carnicería, la pescadería y la panadería, que a su juicio no existe en el mercado. En esta escuela Bon Preu también ofrece cursos para todos los oficios que se desarrollan dentro del grupo y asegura que este año esperan formar unos 1.100 profesionales que supondrán una inversión de 1 millón de euros.

Campaña de promoción

En cuanto al que es estrictamente la campaña #VestitsdOrgull, desde Bon Preu han explicado que incluye la distribución de eslóganes elegidos por los trabajadores, como ‘Aquí no llevamos uniforme, lo lucimos’; la colocación de maniquíes y de uniformes enmarcados a las tiendas, y una carta dirigida a los trabajadores del presidente y director general de Bon Preu, Joan Font, para agradecerlos su labor.

También han elaborado un video de 5 minutos con testimonios de cajeros, repartidores a domicilio, encargados de pescadería, trabajadores de almacén y jefes de turnos que explican su trayectoria en la empresa. Hay que recordar que el Grup Bon Preu tiene más de 9.600 trabajadores y ocupa además de 22.900 personas de forma indirecta.