Yumminn es llança a digitalitzar el món de la restauració

Amb l’arribada de la pandèmia s’ha fet més evident que mai que no digitalitzar el teu negoci pot significar estar tocat de mort. Cada cop és més important tenir un negoci, el que sigui adaptat a la nova realitat de la majoria de la gent. Precisament aquesta adaptació és el que permet Yumminn al sector de la restauració, que amb la covid ha vist com s’ha reduït considera. Aquesta startup nascuda a Barcelona, ha desenvolupat una web app per facilitar els pagaments als restaurants a través d’un codi QR, que permet també dividir el compte entre diverses persones, deixar propina o fins i tot fer una ressenya a Google. A més, segons assegura Christian Campillo, CEO i fundador de Yumminn, al TOT Economia, de cara als pròxims mesos i anys volen seguir implementant noves funcionalitats per digitalitzar la restauració. Ara bé, l’objectiu de Yumminn és sempre fer-ho al costat dels restauradors.

En aquesta línia, Campillo assegura que, de mitjana, els restaurants que utilitzen la tecnologia de Yumminn augmenten el tiquet un 12%, tenen un 6% de rotació i els àpats s’acurten quasi un quart d’hora perquè s’eviten ineficiències, i les valoracions a Google creixen un 80%. Tot plegat, bones notícies per als restauradors, però també pels cambrers que veuen augmentades les seves propines fins a un 55% i a sobre els estalvia la feina d’haver de portar el compte a totes les taules i haver de cobrar-les. A més, des de Yumminn han calculat que els cambrers perden uns cinc minuts de mitjana en “processos ineficients i administratius” que limiten significativament el potencial de facturació, ja que cada cop és més habitual que algú pagui a través del mòbil i de Bizum i si a això s’uneix que hi ha una escassetat de personal, surt que de mitjana cada client ha d’esperar uns 14 minuts per pagar. Amb la solució desenvolupada per Yumminn aquest temps es redueix de forma més que considerable i els restaurants i clients s’estalvien unes 70 hores mensuals.

Campillo també posa sobre la taula que Yumminn també ofereix, de retruc, un estalvi considerable d’energia i recursos al restaurant, ja que amb la seva solució s’estalvia molt paper i tinta, perquè ja no cal imprimir el comprovant o tiquet, tot està digitalitzat.

De fet, des del maig passat, l’empresa liderada per Campillo va irrompre al mercat, quan més de 300 restaurants a Espanya ja han comprat la seva solució. De fet, gràcies a les bones xifres que estan obtenint tenen previst expandir el negoci a Portugal el pròxim mes de novembre i de cara al 2023 obrir les portes a més mercats europeus i acabar l’any amb més de 1.000 restaurants en cartera. A més, Campillo assegura que un altre dels objectius es seguir millorant i treure noves funcionalitats per a la seva web app, tant pel després de l’àpat com per l’abans. Al final el propòsit és que el primer que faci un restaurant quan arriba a la taula és escanejar el QR de Yumminn.

Què en pensen els restauradors?

La rebuda d’aquest nou producte per part dels restauradors està sent molt positiva. Segons Marco Montanino, gerent del restaurant La Poma, que arriba a tenir 1.000 comensals al dia, afirma que la solució de Yumminn ha permès que el cambrer destini menys temps a la tasca de cobrament i que, en canvi, el destini al benestar dels comensals durant l’àpat. Alhora, afegeix que “per al client és un sistema de pagament còmode i fiable”. Marc Soler, gerent del Vela Mar, per la seva part, considera que “treballar amb Yumminn ens ha facilitat molt el treball en el cobrament de taules i ens ha aportat més rotació en agilitzar el procés de pagament. També hem notat un increment en les propines i en les ressenyes en unificar passos en un sol clic.”