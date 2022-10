VadeCity, els aparcaments intel·ligents per a bicicletes i patinets

La mobilitat personal sostenible ha deixat de ser una moda per convertir-se en una realitat eficient. Els nous plans d’urbanisme de les grans capitals europees ja tenen en compte aquesta classe de mobilitat i les bicicletes i els patinets cada vegada tenen més prioritat en carreteres i camins. Tot i això, encara hi ha pocs espais habilitats per aquests vehicles i, sobretot, a l’hora d’aparcar-los, encara hi ha molta reticència en termes de seguretat. Per això, hi ha empreses que es dediquen a crear espais segurs per poder deixar els vehicles. La catalana VadeCity és una start-up que aposta pels aparcaments intel·ligents, és a dir, llocs segurs on deixar el vehicle que, a més, -gràcies a la tecnologia- poden oferir serveis diferents als usuaris.

“Tot va començar quan a mi em van robar la bici”, explica Marta Recasens la fundadora de l’empresa emergent. La directiva, arquitecta i especialista en urbanisme va veure com el seu mitjà de transport habitual desapareixia i amb ell l’autonomia que li proporcionava. És per això, que va decidir “cobrir una necessitat” -en paraules de la directiva- per aconseguir crear llocs segurs per poder deixar el vehicle sense necessitat de patir per robatoris. Tot i que la idea principal incloïa únicament bicis, la pandèmia i el temps per madurar la iniciativa van convertir VadeCity en un aparcament per a bicicletes i patinets, però també un punt de recollida per a vehicles de mobilitat compartida d’algunes empreses. “Ja no eren només aparcaments, sinó que es van convertir en nodes intel·ligents”, afirma la fundadora.

La proposta de Recasens ja està disponible a ciutats com Barcelona, Sant Cugat i Madrid, però en poc temps obriran a València. “Tenim 600 places entre totes les ciutats”, explica la directiva. Amb un planter de set treballadors la companyia ha obert aquests espais per “la comoditat dels usuaris”. De fet, part de les novetats que van posant sobre la taula a mesura que milloren el projecte venen de les recomanacions d’alguns dels seus clients. “Molts usuaris ens van demanar si podíem posar fonts d’aigua en els nostres espais”, diu Recasens. Així doncs, la directiva assegura que innoven també pensant en l’eficiència pels usuaris. “Una altra dels nostres trets diferencials és que tenim espais per guardar els cascs”, afegeix la fundadora de l’empresa emergent.

Així doncs, el funcionament de VadeCity és bastant intuïtiu, ja que els espais habilitats per deixar les bicicletes i els patinets tenen diferents accessoris que els fan més atractius pels usuaris. Primerament, estan connectats al núvol de manera permanent, el que es tradueix en unes pantalles que donen dades sobre el trànsit, la contaminació i fins i tot recomanen rutes adients pels clients. A més, també ofereixen un punt de càrrega, una idea que sorgeix de l’avançament de la societat cap a l’electrificació dels vehicles. “Està plantejat per obrir pas a les futures electrolineres“, descriu Recasens. A part, d’ençà que l’usuari es crea un compte a la seva plataforma, la companyia té el que se’n diu la seva “traçabilitat” i, per tant, pot optar a donar-li missatges personalitzats depenen de les dades que se’ls han proporcionat.

Una mirada cap al futur sostenible

VadeCity és una companyia que ja té una mirada posada al futur. Quan van començar el projecte, Europa ja es va interessar en ells, fins el punt que van guanyar un finançament de dos milions d’euros. A més, també van aconseguir dues patents per continuar amb el seu projecte. La raó principal d’aquest interés europeu -tal com reconeix Recasens- és que la seva iniciativa compleix set dels ODS, és a dir, els objectius sostenibles que té Europa pel 2030. “Nosaltres proporcionem aparcament segur per a vehicles de mobilitat personal, una necessitat que Europa exigeix que tinguin totes les infraestructures pel 2030”, assegura la directiva. Així doncs, ella mateixa explica que tots els nous edificis d’aquí un temps hauran de tenir espai per dues places de pàrquing per vivenda. “Amb VadeCity s’asseguren set places de cop”, especifica la fundadora de la companyia.

A part, VadeCity també és una aposta clara per deixar enrere vehicles molt més contaminants i emfatitza la necessitat de facilitar la transició a vehicles més respectuosos amb el medi ambient com poden ser les bicicletes o els patinets. “Tampoc perdem de vista la necessitat de virar cap el vehicle elèctric, per això habilitem punts de recàrrega”, explica Recasens. A part, la mobilitat compartida també és una gran clau pel futur sostenible, gràcies a la visió de futur de la companyia també tenen en compte les empreses que es dediquen al que ja podria ser la mobilitat del futur. “Tenim acords amb algunes d’aquestes companyies per utilitzar part dels nostres espais com a aparcaments de mobilitat compartida”, diu Recasens.

Els patinets elèctrics, part de la futura mobilitat

La mobilitat també ha agafat un altre camí que era menys esperat: els patinets elèctrics. De fet, Recasens assegura que la seva iniciativa contemplava només les bicicletes en un principi. Tot i això, la pandèmia va fer que els motors de molt projectes paressin, entre ells VadeCity. Aquest temps, segons explica la fundadora, va fer que poguessin pensar en altres opcions a afegir. En aquest moment és quan van pensar que els patinets elèctrics podrien tenir cabuda en el projecte. “No sabem encara qui guanyarà la batalla si les bicicletes o els patinets, però pensem que són parts importants del canvi”, reconeix la fundadora.