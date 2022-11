Napptilus, les bateries catalanes sense liti i de càrrega superràpida

La mobilitat està avançant cap a un model sostenible i cada vegada hi ha més projectes dedicats a millorar les prestacions dels vehicles perquè siguin molt més bons pel medi ambient. Una de les principals fonts d’alimentació verda és l’electricitat que es genera a partir de les bateries, però encara és un sector molt tradicional i dependent del liti, un material amb una velocitat de càrrega lenta. És per això que l’empresa catalana Napptilus Battery Labs (NBL) ha desenvolupat una bateria que es pot carregar en menys de cinc minuts, amb una vida útil de deu anys i sense fer servir liti que genera “grans inconvenients”, tal com explica Alfonso Galofré, director general de la companyia.

El projecte que presenta Galofré no és només una bateria per vehicles, tot i que sigui el sector en el qual han començat a treballar, ja que “és dels més avançats”. La iniciativa de la confecció d’aquesta bateria compta amb la col·laboració de l’Institut Català de Nanotecnologia i Nanociència (ICN2) de la Universitat Autònoma de Barcelona i acaba de tancar una ronda de finançament de 500.000 euros a la plataforma Crowdcube perquè les bateries siguin una realitat. “Aquestes bateries es podrien utilitzar en vehicles elèctrics, com a estacions d’emmagatzematge d’energia als habitatges, en la robòtica i industrial i en el transport”, reconeix el director general que, a més, agraeix el suport dels diferents actors que estan participant en el projecte.

Una solució ràpida i sostenible

La solució que desenvolupa Napptilus Battery Labs (NBL) utilitza noves tecnologies de materials perquè les bateries siguin respectuoses amb el medi ambient i sostenibles. No contenta amb això, una de les parts més interessant d’aquest nou producte és la càrrega superràpida, ja que es planteja que puguin carregar-se les bateries en menys de cinc minuts. Pel que fa a la vida d’aquest producte, Galofré lamenta que les bateries de liti perden funcionalitat al cap d’algunes recàrregues: “Crec que tenen només uns 1.000 cicles de vida i després comencen a fallar”. Així doncs, Napptilus vol oferir una vida útil de fins als 10 anys amb molts més cicles de càrrega, utilitzant materials abundants no inflamables, sense liti, i podent arribar a reduir els costos de fabricació en un 20% per la seva simplicitat en els processos de fabricació.

Amb un equip de laboratori de sis persones ja estan treballant en les primeres proves pilot d’aquestes bateries sostenibles. Tot i això, el director general de la companyia catalana assegura que és complicat posar-hi una data límit per començar a vendre aquestes bateries, ja que “encara és un sector molt nou”. Així doncs, Galofré parla d’uns dos anys aproximadament abans que aquestes bateries es puguin implementar, però assegura que és una tecnologia creixent i que ells “fa molt anys que investiguen”.

La nova mobilitat interurbana

El director general de Napptilus assegura que la seva solució té molts usos, però que es començarà a implementar com a bateries de vehicles elèctrics. “És un sector en el qual s’estan invertint molts recursos i, per tant, hi ha molta més acceleració de processos”, diu Galofré. També cal esmentar que les prestacions que pot donar aquesta tecnologia augmentarien la potència dels vehicles reals. “Trigarem dos anys per produir-les, però ja estem fent proves pilot amb vehicles reals”, explica el director general. D’altra banda, aquestes bateries -segons diu Galofré- tenen l’objectiu de durar més que els mateixos vehicles. “Moltes vegades es mor una bateria abans que l’aparell. A Napptilus volem que passi al revés”.

Pel que fa a la classe de vehicles en els quals s’especialitzaria la marca són aquelles que no han de fer llargs recorreguts. Els materials que estan utilitzant per fer aquestes bateries no donen la mateixa autonomia als vehicles que el liti, però la càrrega és molt més ràpida. És per això que Galofré assegura que s’utilitzaran més en vehicles de mobilitat interurbana. “Pot ser que el cotxe no podrà fer 700 quilòmetres seguits, però es carregarà en minuts”, diu el director general. Ell mateix posa l’exemple d’ús en les bicicletes per compartir, ja que ara han de portar-se a carregar i amb les seves bateries hi podria haver una estació preparada perquè quan deixessis la bicicleta es carregués sola. Tal com descriu Galofré, “no sabem si podrem competir en autonomia amb el liti, però si en rapidesa de càrrega i eficiència”.