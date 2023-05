Una derivada del BSC aixeca 13 milions per predir riscos climàtics

La spin off del Barcelona Supercomputing Center (BSC) Mitiga Solutions ha aixecat una ronda de 13 milions d’euros per millorar la seva solució tecnològica de predicció de riscos climàtics. L’emergent, segons assegura en un comunicat, busca desenvolupar eines per “millorar la prevenció, resiliència i capacitat d’adaptació als riscos” relacionats amb la crisi ecològica i les seves conseqüències més severes.

Segons ha comunicat el centre de recerca, la ronda ha estat liderada pel fons d’inversió madrileny Kibo Ventures, especialitzat en empreses de programari. La companyia ha comptat amb altres grans vehicles internacionals, com ara el fons Climate Innovation Fund de Microsoft, dedicat al suport a solucions relacionades amb el clima; així com altres grans actors de l’ecosistema start-up global com son Nationwide Ventures, Faber Ventures o Creas Impacto.

Mapes climàtics elaborats per Mitiga Solutions / EP

Millores tecnològiques

Segons ha comunicat la derivada del centre de supercomputació, el nou finançament es dedicarà a diverses àrees que contribueixen a la millora de les seves tecnologies d’avaluació de riscos climàtics i predicció de catàstrofes naturals. Les aplicacions de Mitiga busquen avisar de possibles sequeres, onades de calor, incendis o episodis extrems de precipitacions, cada cop més comuns enmig de l’actual emergència climàtica. El client objectiu de la firma són empreses com ara proveïdores d’assegurances o financeres, així com immobiliàries o empreses energètiques. Les eines generades des de Barcelona ajuden a “entendre i entomar els riscos i incerteses derivats del canvi climàtic”. Entre altres mesures, la startup multiplicarà la seva plantilla des dels 30 treballadors actuals fins als 75 en el termini d’un any; i espera triplicar la seva facturació després de tancar el 2022 amb una xifra de negoci de dos milions d’euros.

Ecosistema emergent

Mitiga Solutions forma part d’una xarxa d’empreses derivades del centre de supercomputació que ja compta amb més d’una desena de noms. Entre les més destacades consta la firma dedicada al desenvolupament de programari per a intervencions biomèdiques Elem Biotech; així com la companyia de suport a la transició energètica EAS. En espais més tradicionalment tecnològics, Nearby Computing destaca en la connectivitat i l’Internet de les Coses; mentre que Nostrum Biodescovery fa servir la intel·ligència artificial per a la creació de nous medicaments. Recentment el centre va vendre la seva primera derivada, Maspatechnologies, especialitzada en crear programari de verificació i certificació de processadors per a sistemes de seguretat.